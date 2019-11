Adabel Guerrero subió una foto amamantando y reflexionó sobre la lactancia

Adabel Guerrero compartió en Instagram una reflexión sobre la lactancia Crédito: Instagram @adabelguerrero

Adabel Guerrero suele compartir imágenes en las redes sociales de su beba de 20 meses. En general, en sus publicaciones muestra a su hija en diversas situaciones de la vida cotidiana, aunque en esta oportunidad apareció junto a ella mientras la amamantaba y escribió un texto respecto del fin de la lactancia.

"Posteo esta foto con mucha ternura porque faltan pocos meses para destetarla. Lola aún toma la teta. Y mi idea es darle hasta que cumpla los dos años, es decir, hasta abril 2020. Considero que ya va a ser suficiente y que empezaremos con el trabajo, ojalá no tan duro, del destete", escribió la bailarina en su posteo de Instagram.

Y reflexionó: "Voy a extrañar muchísimo darle la teta porque es lo más hermoso que me pasó en la vida. Pero también cansa mucho, más que nada a la hora de la demanda nocturna. Todavía falta, no me voy a poner melancólica ahora, pero ya me sucede que pienso en ese momento y no sé cómo voy a hacerlo ... ya veremos".

La vedette tiempo atrás contó que cuando tuvo a su hija Lola, pasó por una crisis post parto muy fuerte que la llevó a alejarse de los medios por un tiempo. " La maternidad me cambió la vida para bien y para mal. Fue una revolución interna muy grande... Me costó muchísimo volver al ruedo después de ese año que estuve encerrada en mi casa. En ese momento sentí que nadie entendía lo que estaba pasando, incluso mi pareja", confesó hace unos días en el programa Intrusos.