Adabel Guerrero tuvo que abandonar el piso de Intrusos tras descomponerse

La modelo se descompensó al relatar como fue el reencuentro con su padre

No fueron días fáciles para Adabel Guerrero. El reencuentro con su padre tras 11 años de ausencia, resultó muy movilizante para ella, y este mediodía, quedó demostrado en Intrusos. La bailarina -que había sido invitada al programa de América para hablar del tema- se descompuso en vivo y tuvo que abandonar el piso en plena entrevista.

Al parecer, revivir su historia familiar no le hizo nada bien. A pesar de que la modelo empezó la charla hablando de su maternidad, el tema de su padre no tardó en llegar. "No dejo de emocionarme cada vez que lo veo (en referencia a su paso por 'Quién quiere ser millonario', el programa que compartieron juntos y en donde contó su historia días atrás). No puedo creer que nos hayamos reencontrado. Yo le había hecho la cruz, hasta que decidí transformar mi enojo en búsqueda", comenzó a relatar Adabel muy emocionada.

En cuanto a los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, la mamá de Lola confesó: "Hacia días que estaba angustiada y no sabía por qué. Claramente, hay espacios que están vacíos y que nunca se van a llenar. Me gustaría tener a mi mamá acá disfrutando del rol de abuela, y eso me llevo a pensar en mi papá. Necesitaba el calor de familia y entonces pensé: 'si mi viejo está vivo, ¿por qué no darle una oportunidad?'. Lo que más me dolía era que mi hija perdía la oportunidad de tener un abuelo".

Luego contó con lujo de detalles como fue el primer acercamiento: "Lo llame y me atendió Ana, su mujer desde hace 22 años. Ella me dijo que mi papá también estaba triste. Luego, le mande un mensaje a él para ver si quería conocer a su nieta y a la semana ya estaba en casa", contó muy contenta. Sobre como fue ese primer contacto, agregó: "Cuando nos reencontramos hablamos un poco del pasado pero sin escarbar demasiado. Sólo me intrigaba saber por qué se había separado de mi madre. Mi infancia fue un desastre, fue todo muy doloroso para mí".

La artista también habló sobre sus expectativas a futuro y aclaró: "Ahora el motivo es Lola, yo no espero nada para mí. Nunca tuve la figura paterna, así que hoy lo siento como un amigo. Quiero que sea un abuelo presente, que cuide y quiera a mi hija. Ya no dan los años para compensar el tiempo que no estuvo conmigo".

Pocos minutos después, la entrevista tuvo que ser interrumpida. Algo mareada, Adabel pidió un vaso de agua y enseguida, el conductor del programa pidió la presencia de un médico para atenderla. "Revivir esta historia es muy fuerte para ella, lo importante es que ahora se ponga bien", reflexionó Rial mientras la acompañaba detrás de cámara. "Perdón, pero me siento muy mal desde hace un par de días. No sé si será presión alta pero me duele mucho la cabeza", explicó Guerrero; quién recibió ayuda médica al instante.