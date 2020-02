Noche de fiesta: Adele y una nueva foto en la que luce irreconocible

La cantante asistió a una fiesta después de los premios Oscar y en las fotos se la ve nuevamente irreconocible Fuente: Archivo

11 de febrero de 2020 • 13:28

Adele no estuvo presente en la alfombra roja de los premios Oscar, pero sí asistió a una fiesta después de la ceremonia, en Los Ángeles. La cantante se sacó una foto junto a la presentadora de televisión Kinga Rusin, y luce irreconocible. Después de varias imágenes capturadas por los paparazzi, esta es la primera vez que la intérprete posa para una cámara luego de su radical cambio físico.

La artista dijo presente en una fiesta organizada por el empresario musical Guy Oseary- mánager de U2 y Madonna-, a la que también fueron Jennifer López y el clan Kardashian. Fue en este exclusivo evento que la cantante posó junto a Rusin, y horas más tarde la conductora polaca compartió la imagen en su Instagram.

" Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos muchos en una noche increíble", escribió Rusin en su Instagram. En la foto, la cantante luce un vestido leopardo ajustado al cuerpo, que deja entrever una diminuta cintura.

Recordemos que la intérprete de "Hello" hizo un cambio drástico de vida durante los últimos años, especialmente después de la ruptura con su exmarido, Simon Konecki, quien es el padre de su hijo Angelo, de 7 años.

Las fotos de Adele con su nueva figura en las playas del Caribe Crédito: GROSBY GROUP

Adele se concentró en sus nuevas metas y logró bajar 70 kilos en dos años, gracias a un cambio de dieta y rutinas de ejercicios. Hasta el momento la cantante nunca habló públicamente de sus nuevos hábitos, ni en entrevistas ni en sus redes sociales.

En octubre, la estrella británica ya había sorprendido con un posteo titulado: " Solía llorar, ahora me dedico a transpirar", y en Navidad le deseó felices fiestas a sus 33 millones de seguidores de Instagram, y todos quedaron anonadados con su nueva figura.