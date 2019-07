Adrián Suar: "Quiero enamorarme, pero no me avanza nadie"

Su productora cumplió 25 años y los festejos lo encuentran soltero y muy tranquilo Fuente: Archivo

1 de julio de 2019 • 10:34

Adrián Suar festejó la semana pasada los 25 años de su productora, Polka, y en plena fiesta se mostró muy feliz -y bailarín- por todo el camino recorrido. Según dijo en una entrevista, la soltería lo encuentra tranquilo y si bien está abierto a enamorarse, confesó: "A mí no me avanza nadie. ¿Será miedo?".

El gerente de programación de eltrece, le explicó a la revista Gente: "Y yo tampoco avanzo mucho, eh. Para hacerlo debo estar ´vena´, ´chispa´. Y no actuar de ´chispa´, como una imposición casi social. La pose me dura tres minutos. Ahora, a ver, si me enciendo, vuelvo a tener 25".

Además contó que para estar de novio debe sentir algo especial que no sintió muchas veces en su vida. "Si encaro una pareja es porque realmente siento el fuego (...) Y soy muy honesto en ese sentido. Cuando me enamore, se sabrá. Aún no aparece quien tenga esa llave interna, con quien logre transferencia. Esa transferencia que viví tres o cuatro veces en la vida y que no sé si volverá a suceder. Mientras tanto tengo habilidad para la soledad. Soy tipo de duelos largos y de vínculos seguros", explicó.

Por otra parte, contó que es un soltero muy tranquilo, casi "aburrido", y relató un poco cómo son sus días de ocio: "No tengo hobbies, no me enferman ni los autos ni la tecnología. Como sano, poco y ordenado. Soy cero nocturno. Salgo a tomar algo con amigos como Gustavo [Bermúdez]. Pero a la una de la mañana ya quiero estar en casa. De tres a cuatro veces por semana estoy con Marga, que es mi plan favorito. Miro fútbol, el que haya de donde haya. Películas y series. Salgo a caminar. Me voy un rato al súper... ¡Un viejito! Por el contrario de cualquier imaginario social, soy un soltero muy tranquilo. Muy planero, de los que necesitan tener el horario de cada fin de semana. No me funciona el ´vamos viendo´. Sigo siendo muy reservado. Lejos. muy lejos del ´salidor serial´."