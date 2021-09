Adrián Suar: “Es muy difícil hacer ficción en la Argentina”

La industria de la televisión, al igual que muchas otras, se vio extremadamente afectada por la pandemia. Con la llegada del Covid-19 y las restricciones impuestas para evitar contagios, las grabaciones se detuvieron y el negocio sufrió sus consecuencias. En dicho contexto, Adrián Suar y Polka fueron la cara visible de esta crisis.

“Fue muy duro para todos los que estamos en Polka, para la industria en general y para mí en particular, pero de a poco se va armando todo de nuevo”, expresó el productor durante su visita a La Noche de Mirtha. “Es muy difícil hacer ficción en Argentina porque no tenemos una industria, sino que tenemos momentos en donde vienen Netflix, Amazon o Dinsey y se empieza a producir”, continuó.

“ Argentina a veces no tiene posibilidades buenas para generar una industria, más que nada por el dólar . Son cosas que yo conozco por producción: si hay un dólar bueno y competitivo, vamos, de repente cambió el dólar y somos caros, no viene nadie. Entonces en ese sentido no podés”, explicó sobre las idas y vueltas que viven desde hace años a la hora de generar ficción.

Según Suar, aquellos que trabajan en la industria están preguntándose de forma constante si es el momento adecuado para comenzar un proyecto o no. “Es el mono tema, ‘¿cómo estamos para producir?’, decís. La respuesta es bien, pero pasan ocho meses y ves que no les podés pagar a la gente”, dijo sobre el impacto de la inflación. “Es muy difícil. Latinoamérica en general es difícil, lo único que nos gustaría es tener por lo menos un poquito de previsibilidad”.

“Somos uno de los pocos países que tiene ese flagelo de la inflación, al que Argentina no le puede encontrar la vuelta cuando la mayoría de los países sí”, aseguró el productor mientras que en frente suyo, Diego Peretti afirmaba que la inflación en el país era un negocio para algunos.

Suar también se refirió a su visita a la Quinta de Olivos durante el confinamiento. “No me acuerdo si fui dos días después o tres días antes de que se declarara que a partir de tal fecha empezaba el confinamiento total”, explicó. “Yo estaba grabando una tira, Separadas, y ya intuía lo que le iba a pasar a Polka, como a tantas otras empresas cuando parás la maquinaria. Dije, ‘acá se va a poner difícil’ y había solo dos casos en ese momento”.

“Fui a hablar con el presidente para ver que iba a pasar, no más que eso”, afirmó. “El presidente trató de ayudar, de colaborar, pero después los hechos...”, agregó sin entrar en detalles.

Según el productor, en el set de Separadas reinaba el miedo y la incertidumbre. “Fue una situación muy dura para todos. Las chicas, como todos, estaban muy asustadas”, reveló. A su lado Agustina Cherri, quien era parte del elenco, respaldó sus palabras. “No se entendía nada. Estábamos grabando y todavía no había un protocolo, y era como bueno... ¿te beso?¿ te abrazo? ¿qué nos va a pasar? Estábamos todos muy asustados”, reconoció.

En medio del análisis, Suar expresó su solidaridad con Florencia Peña, quien fue duramente criticada por haber visitado la Quinta de Olivos en pleno confinamiento estricto. “No entendí por que se la agarraron con Flor injustamente, fue una vergüenza”, culminó.

LA NACION