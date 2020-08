La confesión de Agustín Sierra y su respuesta a Ángel de Brito

El actor habló del Cantando, de su éxito con las mujeres y de su progreso como cantante Crédito: Jorge Luengo

"En la primera gala del Cantando por un sueño 2020 canté muy mal, fue un día complicado y estaba nervioso. Pero en la sentencia mejoramos y en la segunda gala hubo mucho crecimiento personal, pude sostener notas. Siento que vocalmente fuimos mejorando. Yo no cantaba ni en la ducha así que es increíble lo que estoy cantando con veinte ensayos vía zoom", reconoció Agustín Sierra en Hay que ver, por Canal 9.

El actor explicó además que no se siente un influencer. "Le contesté a Ángel De Brito que no soy influencer porque trabajo como actor desde los 8 años. No menosprecio a los influencer pero no lo soy", dejó en claro.

Sierra también se refirió a los colegas que no tienen trabajo en esta pandemia. "Tengo muchos amigos actores que no tienen ingresos porque no pueden trabajar. Ojalá haya protocolos pronto y todos puedan salir a trabajar. Yo sigo trabajando así que mi situación es otra. Estaba en Sex viví tu experiencia, obra que dirige José María Muscari, y ahora la hacemos por streaming. Y encima me llamaron del Cantando". Eso sí, no se hizo "cargo" de las muchas veces que dicen que es muy sexy. "La verdad es que nunca tuve tanto levante. Pero a partir de hacer Sex y de trabajar el cuerpo de otra manera, me empezó a ir mejor con las chicas. Pero no sé qué genero. Yo trato de ir a cantar, y no sé si a la gente le gusto más o menos".

Agustín se refirió al regreso de Floricienta a la pantalla de Telefe, el próximo lunes 24. "Me da vergüenza mirar mi trabajo y verme actuar. De hecho miro mis galas en el Cantando para corregir errores pero me muero de vergüenza. Tengo recuerdos muy lindos de Floricienta. Cris fue como una segunda madre; ella y la producción. Trabajé con Cris en sus programas desde los 8 a los 20 años. Mi familia me dejaba hacer tele pero tenía que estudiar, no llevarme materias. Y nunca me llevé ninguna. Siempre quise ser actor, lo tenía claro".