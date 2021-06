Agustina Fontenla de Bake off, internada en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de Covid-19

Agustina Fontenla, exparticipante de la última edición de Bake Off Argentina, se encuentra internada en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de coronavirus. El diagnóstico de la pastelera de 35 años se agravó por lo que tuvieron que trasladarla de su pueblo natal, San Antonio Oeste, a la unidad de máximo cuidado de una clínica de Viedma, donde está ingresada desde hace 3 días.

La abogada es oriunda de Río Negro, provincia donde se encontraba a la hora de contraer la enfermedad. En diálogo con NoticiasNet, el padre de Fontenla, Julio, reveló: “Está cursando Covid con algunas complicaciones, pero gracias a Dios está muy bien atendida acá en Viedma”.

A raíz de la preocupación que generó la situación de su hija, el hombre volvió a hablar con la prensa para llevar tranquilidad a los seguidores de la pastelera: “Agustina se encuentra estable”. Además aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo y cariño.

La vida de Agustina Fontenla dio un giro el año pasado, luego de ser una de las finalistas del reality culinario de Telefe. De vuelta en Río Negro, la exabogada inició un emprendimiento en su pueblo que lleva su nombre, en el que además de preparar postres, tortas y otras exquisiteces, da cursos de pastelería.

Tras su paso por el certamen fue declarada Embajadora de las Ciudades del Golfo, por haber promocionado a San Antonio Oeste en la televisión. Antes había trabajado como guía turística, pero su verdadera pasión era la cocina por lo que decidió alejarse de su profesión y se animó a inscribirse en Bake Off, donde se ganó el cariño tanto de sus compañeros como de los jurados (Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar). “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había contado durante el certamen.

LA NACION