Alberto Cormillot: "Nunca pensé en volver a casarme"

"Mis suegros no me aceptaban y al principio se opusieron a nuestra pareja pero después vieron tan feliz a su hija que me dieron una oportunidad. Y cuando los conocí, en su casa, les dije que yo hubiera hecho lo mismo", contó el doctor Alberto Cormillot en Pampita online, el programa que Pampita Ardohain conduce todas las tardes por NetTV. Cormillot se casó el pasado domingo con Estefanía Pasquini y, a pesar de cultivar un bajo perfil, se animó a compartir algunos detalles. "Sé que no era un tema personal pero sí una relación poco usual. Y lo que quiere un padre es ver feliz a su hija".

Cuenta Cormillot que Estefanía lo conoció hace 12 años, cuando empezó a estudiar nutrición. "Pero yo no la conocí entonces, porque era director de la carrera y no la registré; no la recuerdo. Años más tarde entró a trabajar en la clínica y al principio tampoco teníamos ninguna relación. Pero en un momento ella empezó a pedirme ayuda con sus pacientes, me consultaba a menudo cosas de la familia o de ella y había una confianza. Fui yo el que la encaró, porque sino es acoso laboral", bromeó.

Además, Cormillot dejó en claro que los 48 años de diferencia de edad no son ningún problema para la pareja. "Tengo prejuicios como todos pero no el viejismo. Aprendí a colgarme de un arnés a los 78 años. No me pregunto la edad que tengo cuando quiero hacer una cosa. Si puedo, la hago. La pregunta sería qué edad tendrías si no supieras la edad que tenés. De todos modos, no me imaginé que iba a casarme otra vez. No estaba en mis planes".

Cuando decidieron casarse, pensaron en algo íntimo pero su hijo Adrián Cormillot insistió para hacer una fiesta. "Yo quería hacer un asado porque soy perfil bajo y pretendía evitar todo tipo de exposición. Pero Adrián fue el impulsor de esta fiesta para 80 personas. Estefanía tuvo más invitados, porque son más de familia".

Pampita quiso saber si la pareja tiene deseos de ser padres. "Está todo hablado. Conocemos el tema de la diferencia de edad y no se nos escapa, pero somos una pareja. Cuando sea el momento, seremos padres".