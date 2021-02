“Alberto no me llamó”: Mirtha Legrand reveló quiénes la saludaron por su cumpleaños

Mirtha Legrand cumplió 94 años el martes y lo celebró rodeada de sus familiares y amigos más íntimos en la casa de Barrio Parque de su hija, Marcela Tinayre. Antes del festejo, la diva de los almuerzos habló con la prensa y reveló quiénes la felicitaron por su cumpleaños y quiénes no: “Me llamó Macri, Alberto no”.

La diva bajó de su automóvil con un delicado vestido blanco de encaje diseñado por Claudio Cosano y contestó todas las preguntas de los periodistas. En Los ángeles de la mañana (eltrece) mostraron las imágenes de su llegada y capturaron el momento en que la cumpleañera dio a conocer el listado de personas que le hicieron llegar un cariñoso saludo.

Mirtha Legrand reveló la lista de saludos que recibió en su cumpleaños - Fuente: eltrece

“Me llamó Macri, Alberto no me llamó”, fue la categórica frase de La Chiqui; y luego sorprendió al contar otra infidencia: “Adrián Suar tampoco me llamó”. Así fue como dio a conocer que el exprimer mandatario la felicitó, mientras que el actual Presidente no se comunicó con ella para desearle felicidades.

Sin evadir ninguna pregunta, la abuela de Juana y Nacho Viale aseguró que sus allegados más importantes estaban presentes en la reunión de quince personas que organizaron para celebrar su día, en el marco de todo los protocolos vigentes por la pandemia. Además aclaró que la semana próxima se dará la vacuna contra el COVID-19, y pronto volverá a la televisión dos domingos por mes.

De punta en blanco, Mirtha cumplió con su costumbre de hablar con la prensa Gerardo Viercovich

Unas horas antes también brindó una entrevista en Nosotros a la mañana (eltrece). Ahí, Sandra Borghi se animó a preguntarle: “¿Cómo es la fórmula para llegar tan bien a los 94 años?”. La diva de los almuerzos respondió con firmeza: “Primero es tener salud, eso es lo más importante, y después tener ganas. Creo que era Federico Peralta Ramos que decía: ‘En la vida hay que ser gánico’, y es cierto, hay que tener ganas de todo”.

“Sobre todo disfrutar de la vida, y el trabajo. Hay que disfrutar de todo lo que la vida te da. La vida me dio mucho, me quitó también, pero me dio mucho”, concluyó Mirtha. Recordemos que durante el 2020 la conductora se mantuvo en estricta cuarentena por la pandemia de coronavirus, alejada de sus programas y sus seres queridos; además de haber sufrido la pérdida de Silvia “Goldy” Legrand, su hermana gemela.

LA NACION