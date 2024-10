Álbum íntimo. Millie Bobby Brown mostró por primera vez su vestido de novia y otras fotos de su boda con Jake Bongiovi

Escuchar

En mayo pasado, Millie Bobby Brown se casó con Jake Bongiovi, el hijo del popular cantante Jon Bon Jovi. Si bien la pareja no reveló detalles de lo que fue esta romántica boda en Florencia, Italia, cinco meses después de dar el sí la actriz de Stranger Things compartió con sus fanáticos algunas imágenes del gran día y mostró cómo fue su vestido de novia, diseñado por Oscar de la Renta.

“Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió la intérprete de Enola Holmes en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos donde se la ve junto a su flamante marido. Además de develar que la ceremonia fue al aire libre en un jardín repleto de flores blancas, estas imágenes revelaron los looks de los novios, quienes eligieron atuendos engamados.

Un actor de Stranger Things ofició la boda de Millie Bobby Brown y Jack Bongiovi

Mientras que Jake Bongiovi combinó un saco blanco, pantalón negro y moño de Tom Ford, Millie Bobby Brown lució un impactante vestido de encaje blanco de Oscar de la Renta. El diseño se destacaba por un corset con delicados breteles de organza y una falda ajustada con cola de pez. Un tradicional velo de tul que repetía el mismo encaje en sus bordes completó su romántica propuesta para pasar por el altar. Para lucir este modelo en todo su esplendor, Brown llevó su pelo recogido y optó por un maquillaje ligero y fresco acorde con la hora de la ceremonia.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en Florencia, Italia Instagram

Millie Bobby Brown eligió a Oscar de la Renta para este gran día Instagram

La actriz compartió imágenes de la boda celebrada en mayo pasado Instagram

Después de dar el sí, hubo cambio de look para disfrutar de la gran fiesta. La actriz deslumbró con un minidress blanco de satén con mangas caídas y su peinado se volvió más descontracturado por tanto baile. De hecho, en un momento de la noche, la novia sumó el moño de su flamante esposo, que también adoptó un look más relajado.

Millie Bobby Brown con un cambio de vestido para disfrutar de la pista de baile (Fuente: Instagram/@milliebobbybrown)

Inmediatamente, su publicación se llenó de “me gusta” y buenos deseos para la pareja. “La novia más linda. Felicitaciones a los dos”, escribió un usuario mientras otros expresaban su gran sorpresa por esta noticia. Es que, si bien Millie y Jake estaban comprometidos, mantuvieron los preparativos y su boda en secreto.

Un pedido de mano bajo el océano

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se conocieron a través de Instagram. Al principio, fueron sólo amigos pero con el correr de los meses se fueron enamorando. En noviembre de 2021, los tortolitos hicieron público su noviazgo; sin embargo, no fue hasta la alfombra roja de los premios BAFTA de 2022 que posaron juntos ante los flashes.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en el estreno en París de la película Enola Holmes 2, en octubre de 2022 Evan Agostini - Invision

En abril de 2023, la actriz y el modelo se comprometieron y también lo compartieron en sus redes sociales. Con una foto en blanco y negro donde se los veía abrazados y mostrando el anillo, Millie contó la gran noticia: “ Te he amado tres veranos, cariño, los quiero todos ”, escribió en referencia a una frase de la canción Lover, de Taylor Swift.

La propuesta, que fue bajo el océano, fue relatada por la propia actriz en TV. “Obtuvimos nuestras licencias de buceo juntos. Un día, estábamos de vacaciones y él me dijo: ‘Mill, tienes que estar despierta a las 8 am. Vamos a bucear’. Al sumergirse en el agua, Jake puso el anillo en mi mano y cuando fui a enseñárselo se me resbaló. Fue como en una película, pero Jake lo recuperó”, contó entre risas en The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Actualmente, la pareja vive en Atalanta, Georgia, donde construyó su casa y conviven con 20 animales.

