Alejandra Pradón habló de su relación con Carlos Menem

Alejandra Pradón habló en PH de su romance con Carlos Menem - Fuente: Telefe 05:40

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2019 • 11:39

Anoche, Alejandra Pradón visitó el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, y habló del vínculo que la unió al expresidente de la Nación, Carlos Menem, figura clave a la hora de ayudarla a reencontrarse con su madre, quien la abandonó cuando ella era muy chica.

"Moví cielo y tierra hasta que la encontré y le toqué la puerta, y le dije que era la hija, yo quería saber por qué había hecho lo que hizo, al año falleció, y mi papá nunca supo que la había encontrado, nunca pensó que nos había abandonado, siempre imaginó que era una desaparecida", comenzó Alejandra con su desgarrador relato.

"Fue Carlos Menem y su entorno quienes me ayudaron", añadió. Cuando le consultaron sobre qué clase de relación tuvo con el exmandatario, Pradón fue directa, pero escueta. "Fue diversión, nos divertimos mucho", confesó.

Asimismo, Pradón recordó su caída del balcón del séptimo piso del año 2004 que conmocionó al país, y dio su versión de los hechos. "No sé si me caí o me tiraron, pero estaba con él, con mi novio (Fabricio Lallana). Yo estaba discutiendo con mi pareja, fue un hecho de violencia. Estaba tirándole la ropa por el balcón cuándo pasó, estábamos discutiendo y de repente me encontré en terapia intensiva mirando una luz blanca", relató.

"Para mí no me tiró, sino que como soy chiquita, en el forcejeo terminé cayendo. Yo ahora reabriría la causa", expresó, ante la mirada atenta del conductor del ciclo, Andy Kusentzoff.