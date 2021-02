Alejandro Fantino: “Antes de que me vacunen por izquierda prefiero infectarme 177 veces de Covid”

El escándalo por las vacunaciones vip salpicó a muchos famosos y personalidades, cuyos nombres aparecieron en una lista de supuestos beneficiados por el programa de inmunización contra el Covid-19 .

En las últimas horas, Marcelo Tinelli, Verónica Lozano, Pablo Echarri, Yanina Latorre, Mariano Iúdica y Ángel De Brito salieron a desmentir haber recibido la vacuna, grupo al que se sumó esta tarde Alejandro Fantino . Al comienzo de su programa, Fantino a la tarde, el conductor se refirió a los hechos con un fuerte descargo.

“Ayer domingo estaba en casa, pasando una tarde de descanso con mi novia, cuando empiezo a recibir información de que estaba en una lista de vacunados vip”, comenzó diciendo y siguió: “Al principio no le di mucha bola, pensé que era la típica mugre de las redes sociales, la típica mugre que suele aparecer para tratara de contrarrestar grandes incendios y quilombos”.

Fantino aseguró que no es la primera vez que su nombre aparece involucrado en algún hecho del cual no participó. “A la mañana no le di bola, pero después empecé a recibir agresiones en mis mensajes de redes sociales, insultos como ‘basura, estás usando las vacunas, te me caíste de arriba, te tenía como un buen tipo’, y pensé. ‘¿Alguien puede creer esto?’ Hasta que me di cuenta que sí”, continuó.

Y señaló: “Las fake news en una situación como esta le sirve a los que se mandaron la cagada”. Además recordó algunas palabras que puso en su cuenta de Instagram para desmentir las versiones sobre su vacunación: “Yo no me vacuné y no pienso vacunarme hasta que me toque”.

Después de hablar de lo que había publicado horas antes en Instagram, el conductor volvió a dejar en claro que él no obtuvo ningún beneficio. “Yo, Alejandro Fantino, ya lo pasé al Covid. No la pasé mal, tampoco es que me fumé un habano en la bañera mientras se iba el coronavirus. Sigo sin olfato y con cansancio, pero antes de pedir un turno por izquierda y que me vacunen por izquierda , juro por la salud de mi madre que está viva, que prefiero infectarme 177 veces de Covid. Y le voy a tratar de ganar todas las veces”, aseguró.

“Hablé con un par de colegas, con famosos, porque había preocupación de que muchos puedan llegar a creerlo. Yo por ejemplo figuraba en esa lista como no vacunado, pero como que me había anotado”, explicó con visible malestar y siguió: “Es bizarro si te ponés a pensar: tuve Covid en agosto, se supone que los anticuerpos los empecé a generar en septiembre, estoy a cinco meses y duran ocho meses”.

Mientras hablaba, Fantino también se mostró indignado con las vacunaciones paralelas. “Estas cosas hay que fulminarlas cuando nacen. Esto va más allá de la política”, señaló y criticó con dureza a los que decidieron con “el dedo” a quién se vacunaba por sobre los protocolos establecidos. “Hay cosas que la sociedad no deja pasar”, culminó.

LA NACION