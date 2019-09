Alfredo Casero habló sobre su salud y llamó a una convocatoria a Plaza de Mayo

Alfredo Casero hizo una convocatoria para el 19 de octubre en Plaza de Mayo y aseguró que se encuentra bien de salud Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

Alfredo Casero ayer se sometió a una intervención quirúrgica y horas después de trascendida la información que dio LA NACION en exclusiva, desde su nueva cuenta de Twitter aclaró que se encuentra " bien de s alud" y que sólo debía "atender un problema". También aprovechó para nuevamente convocar a concentrarse en Plaza de Mayo para muestra de apoyo al gobierno de Mauricio Macri, pero esta vez puso fecha: el 19 de octubre.

"Amigos queridos, no estoy ni internado ni nada. Sólo le di bola a una intervención que me tenía que hacer por complicaciones que tuve por otras operaciones. Les cuento que cuando volví de viaje, tuve inconvenientes con todas las operaciones que tuve, que fueron muchas, pero ya está", aclaró. Vale recordar que Casero se sometió a un procedimiento quirúrgico en el que se le colocó un bypass gástrico, en abril de 2017.

Por otra parte, y en referencia a un video que había trascendido la semana pasada en el que convocaba a "salir a la calle" y no quedarse "esperando a que vengan los nazis con los tanques" [por la eventual llegada al gobierno de Alberto Fernández], dijo: "El 19 de octubre los espero, en orden y alegría y bien, para que podamos encontrarnos en Plaza de Mayo y podamos plantear cuál es nuestra fuerza política. Después veremos si los gobernantes podrán seguir gobernando. Creo que estamos podridos de los cortes de calle y de pensar que seguir haciendo exactamente lo mismo va a atraer un cambio. No tienen la menor idea, no saben qué van a hacer, no dan una idea y eso es lo que me preocupa tanto de un lado y de otro".

"Del gobierno de Mauricio Macri lo mínimo que espero es que Macri salga a decir cómo van a seguir las obras en las rutas ahora, porque son realmente necesarias más allá de las grandes necesidades que tenemos. A veces las grandes necesidades nos dejan sin nada porque estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro", finalizó su arenga.

Su descargo con la DAIA

Además, debido a que en su primer video hablaba de "los nazis", la DAIA le había hecho un llamado de atención. Desde su cuenta de Twitter, la entidad destacó: "Condenamos los dichos de Alfredo Casero al asimilar erróneamente la tragedia del nazismo con valoraciones acerca de la política nacional. Estos dichos configuran un acto de banalización de la Shoá. Esperamos que en el futuro se utilicen expresiones mensurables con los momentos actuales del país, ya que las atrocidades cometidas por el Régimen Nazi no son equiparables con circunstancias derivadas de elecciones libres y democráticas".

Casero, desde su video, al respecto dijo: "Estoy en contra del populismo. Lamento que hayan tomado a mal lo que dije de los nazis. La gente de la DAIA tendría que ver por qué habla que hubo elecciones, que fue un gobierno elegido, y aquél también [el de Adolf Hitler] fue un gobierno elegido por elecciones, porque el populismo actúa de esa manera. Toma a la gente por las necesidades, compra todo y los medios, y pone enfrente a la persona que quiere y la destruye. Y, lamentablemente, no me estoy muriendo".

Por otra parte, Casero le pidió a sus seguidores que no devuelvan las entradas de Esta noche mía, el show que dará este sábado a las 22.15 en el teatro Regina y que no piensa suspender.

Recordemos que, recientemente, el humorista había anunciado su retiro de Twitter, explicando que había sido un pedido de sus hijos -Minerva y Nazareno- pues, según ellos, el estar en las redes sociales le estaba "haciendo muy mal".