Alfredo Casero opinó del libro de Cristina Kirchner en Los ángeles de la mañana - Fuente: El Trece 08:48

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2019 • 16:11

Alfredo Casero fue uno de los invitados que que tuvo Los ángeles de la mañana este miércoles. Y, fiel a su estilo, el actor no esquivó ningún tema: opinó sobre Sinceramente, el inminente libro de Cristina Fernández de Kirchner, hizo una tibia defensa de Elisa Carrió, aseguró estar enamorado de María Eugenia Vidal y criticó a sus colegas que dicen no "llegar a fin de mes".

De muy buen humor, el actor se rió cuando le preguntaron si estaba dispuesto a leer lo escrito por la expresidenta en la publicación que será presentada en los próximos días. "Sinceramente. chorra. Tiene que decir: 'Sinceramente, somos chorros'", bromeó Casero, jugando con el título del libro.

El humorista visitó Los ángeles de la mañana, habló de política y criticó a los actores que se quejan porque no "llegan a fin de mes" Fuente: Archivo

Luego, el humorista -un férreo defensor de la presidencia de Mauricio Macri en las redes sociales-, fue consultado sobre el exabrupto de Elisa Carrió, quien en una conferencia de prensa en la localidad cordobesa de Cruz del Eje dijo: "Gracias a Dios, murió [José Manuel] De la Sota". Tibiamente, Casero señaló que la diputada nacional por Cambiemos "se equivocó".

"Estuvo espantoso. No podés defender todo, Alfredo", apuntó el conductor del programa de Eltrece, Angel De Brito. "Bueno, qué se yo... Lo dijo Carrió, ¿ahora la culpa la tengo yo? Creo que se equivocó. Se le debe haber escapado. A uno siempre se le escapa. Qué se yo. ¿O vos no sos maldito?", cuestionó el actor. "Te volviste muy fanático. Podés criticar cosas de este Gobierno", asestó el periodista. "Claro que puedo criticar. Estoy haciendo esto para que suba el rating y me odien un poco", respondió Casero con una sonrisa, dando por terminado el tema.

De Brito también quiso saber si la defensa que suele hacer de la gestión de Cambiemos no le había llevado a pasar malos momentos en la calle. "Sí, estoy hecho pomada. Estoy tomando medicación", contestó con ironía. "No, no me hace nada porque sé que forma parte de un tenis berreta, de pegar de un lado y del otro. Ni siquiera me sale contestar; me río".

Sobre la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en tanto, dijo que "es lindísima" y que necesita mejorar su look. "El otro día estaba con un tapado de simil piel que, pobrecita... Alguien le tiene que decir. La amo. No me interesa la ropa, pero me salió de acá. Es mi parte femenina: la tomás o la dejás", se justificó frente a la sorpresa del panel. "No estoy enamorado de Macri, pero sí de Vidal", señaló luego.

Casero también se tomó un momento para criticar a los actores que se quejan por "no llegar a fin de mes" debido a la crisis económica que atraviesa el país. "Yo tampoco llegaría a fin de mes siendo un actor y nada más que actor. Yo tengo que hacer infinidad de cosas también para tener lo que tengo, pagarle a la gente que tengo que pagarle, mantener el campo que tengo en San Luis, al que toda la vida le puse plata y solo me dio duraznos. Amo los duraznos y los vendo. Y no lo tengo de millonario, lo tengo porque es mi vida y lo voy a tener toda la vida, pero tengo que trabajar ahí y hacer cosas", explicó.