Ana Paula Dutil contó qué sintió cuando se enteró de que su ex estaba de novio con Julieta Prandi: “Me dolió el ego”

Ana Paula Dutil pasó esta semana por Net TV y habló de todo: su salud mental, cómo superó la depresión que casi la lleva a quitarse la vida y su separación con Emanuel Ortega. A su vez, la exmodelo opinó sobre la actual pareja de su ex y aseguró que sus hijos la quieren mucho. De hecho, Bautista, de 23 años, vive con ella y con su padre.

Si bien no es común verla hablar de su vida privada, desde que forma parte del podcast Las pibas dicen junto a sus excuñadas Rosario y Julieta Ortega, la empresaria comenzó a abrir las puertas de su intimidad contando los años oscuros que atravesó a causa de una depresión no diagnosticada. Su divorcio de Emanuel Ortega, con quien estuvo en pareja durante más de veinte años y tiene dos hijos (Bautista e India) fue un gran detonante de este cuadro aunque, según reveló la propia protagonista, siempre fue en los mejores términos.

Ana Paula Dutil habló de su separación de Emanuel Ortega y de la flamante relación de su ex con Julieta Prandi Instagram

Fue en 2018 y después de varios intentos de reconciliación, que la pareja decidió poner punto final a su relación. “La separación fue de a dos, fue mutua. Nos tendríamos que haber separado antes, nos separamos varias veces”, aclaró la morocha de rasgos exóticos durante la entrevista con Héctor Maugeri. En cuanto a los verdaderos motivos que ocasionaron la ruptura, aseguró que mudarse a Miami fue un antes y un después en la relación. “ Estuvimos muy solos en Miami. No soy demasiado sociable, no tenía amigas. Mi personalidad no ayudó”, reveló quien no logró adaptarse a su vida en Florida, Estados Unidos.

Tras advertir que desde que tomaron la decisión nunca más intentaron volver, Dutil contó cómo es hoy su vínculo con el músico. “Emanuel es un tipazo, tiene que ver con que desconectamos y se terminó. Hay que retirarse, hay que hacerlo bien (...) Entendimos perfecto que eso se terminó. Tuvimos una historia de amor re linda, pero ya está. Hoy el amor se transformó”, se sinceró.

Desde 2020, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar decidió apostar nuevamente al amor con Julieta Prandi; alguien a quien Dutil conoce muy bien de sus años en la pasarela. “Él se puso de novio y en ese momento yo no estaba preparada para saber que él tan rápido había encontrado un nuevo amor . Ahí me dolió el ego . Me enteré por él”, comentó y reconoció además que le llevó tiempo digerir la noticia.

Sin embargo, hoy las cosas son diferentes y hasta tiene un vínculo con la actual pareja de su ex: “Tenemos una muy buena relación, compartimos cumpleaños y mis hijos la quieren muchísimo (...) Tenemos buena onda, por eso, Ana Paula y Emanuel, ya pasó”, confesó sobre cómo se lleva con la rubia. Y para que no queden dudas de que aprueba esta relación, la madre de India y Bautista agregó: “Me dicen que ven a su papá muy bien, y yo creo que tiene que ver con ella”.

El cantante y la actriz están en pareja desde octubre de 2020

El clima es tan armonioso que la emprendedora reveló que desde hace un tiempo su hijo menor vive con su padre y, por ende, con Julieta Prandi. “Cuando terminó el colegio, no quiso seguir estudiando, y yo creo que es importante estudiar”, contó sobre este joven de 23 años que heredó su pasión por las pasarelas. Tras asegurar que ella no sabe poner límites, explicó: “Soy bastante blanda con todos mis hijos. Bautista estuvo bastante tiempo sin hacer mucho, le cuesta encontrar qué le gusta, así que un día hablamos los tres (en referencia a su ex y su hijo) y le dije que yo no lo estaba ayudando y que creía que vivir con el papá lo iba a ayudar, y él aceptó”.

Ana Paula Dutil junto a sus hijos, India y Bautista Gerardo Viercovich - LA NACION

Quien sí vive con ella es su hija India, que además de compartir la misma casa también comparte un emprendimiento en diseño de interiores. “India es excelente. Estamos trabajando juntas, armamos una sociedad. Tiene mucho del papá, pero es su versión femenina. Es signo Leo con luna en Cáncer: tiene muchísima personalidad”, relató.

Atrás quedaron las pasarelas, su vida en Miami y su depresión. En la actualidad, Ana Paula Dutil está lista para volver a enamorarse mientras (desde el podcast Las pibas dicen) intenta concientizar sobre la salud mental. “Es parte de mi proceso de sanar. Es un pequeño granito de arena que tengo que aportar para ayudar a la gente que la está pasando mal”, concluyó.

