Ana Rosenfeld: el desalojo de Mauro Icardi, las pruebas de Wanda que comprometerían a La China Suárez y la división de bienes

En medio de versiones cruzadas, denuncias y chat privados que comenzaron a ver la luz, Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara en su divorcio de Mauro Icardi, decidió salir a hablar y poner blanco sobre negro en algunas cuestiones que trascendieron en medio del escándalo.

En una extensa charla con los periodistas de Socios del espectáculo, Rosenfeld explicó que si bien el estallido mediático del divorcio es reciente, la pareja de Wanda y Mauro no se terminó “de la noche a la mañana”. “Viene con años de tratar de remarla y de recomponer”, aseguró. Luego, agregó que cuando se trata de personalidades públicas “para el afuera es una cosa, pero entre cuatro paredes, ahí se ve realmente quién es quién y cómo se vive”.

En cuanto a cuándo comenzó el conflicto en el interior de la pareja, la abogada repitió lo que Wanda confirmó hace unos días: fue el episodio de París, cuando Mauro se encontró con La China Suárez. “Para Wanda nunca terminó. Por supuesto, ella, en pos de salvar una pareja y luego de un divorcio conflictivo con Maxi López, dijo: ‘Otra vez no. Quiero que esto sea pacífico y resolverlo’. Pero claro, las cosas no salieron como ella quiso”, reveló.

Cuando le preguntaron por el audio de Icardi donde el jugador dio a entender que Wanda lo obligó a firmar la separación de bienes, Rosenfeld dio otra versión de ese hecho: explicó que Wanda hace tres años instruyó a su abogado italiano para realizarla y que en función de eso se firmó el documento donde el patrimonio está “equilibrado”. “Yo diría que del otro lado hay un poco más que para Wanda”, aclaró luego y comentó que la renta que genera un bien es de quien se quedó con esa propiedad. “Mauro se quedó con contratos y con igual efectivo. Se firmó delante de dos abogados y de un notario”, sumó.

“Pero el departamento donde vive ahora Wanda sí está a nombre de los dos. Y hay otro que está alquilado que también. ¿En ese no se podría quedar Mauro?”, observó Paula Varela. “Lo único que se adquirió bajo el régimen de ganancialidad fue el chateau que actualmente es motivo de litigio en cuanto a quién se queda a vivir ahí y hay otro que está alquilado”, expresó. “Además tengo entendido que Mauro ya alquiló una casa para hacer su rehabilitación”, agregó.

Sobre el escándalo y la forma de manejarse de Wanda en el plano mediático, Rosenfeld contó que desde julio está hablando con “gente de Italia” que buscaba manejar los intereses de Mauro “para que este tema no tuviera este estallido”. “Pero bueno, ya a partir de ahí la aceptación o no de uno de los cónyuges de decir ´este tema termina´, uno no lo decide”, analizó.

Wanda Nara y Susana Giménez en el programa de la diva Captura de video

“Wanda agotó la paz con Mauro tratando de llegar a un acuerdo en muchas oportunidades hasta que finalmente se dieron hechos que salieron a la luz mediáticamente. Pero pedacitos. Ustedes no tienen toda la información, lo que sale en la televisión son extractos”, justificó la letrada cuando le señalaron la actitud de su defendida al dar entrevistas, realizar fuertes declaraciones y exponer sus intimidades. Además, aseguró que ella fue testigo de muchos de esos hechos porque Wanda le pidió en varias oportunidades que esté presente.

“¿Por qué Elba Marcovecchio dijo que Wanda mintió en la entrevista con Susana?”, quiso saber Mariana Brey. “Me parece muy mal y poco ético que la señora Marcovecchio hable de mentiras cuando lo que vivió Wanda lo vivió y lo contó en la Justicia, que es donde corresponde. Y con todas las pruebas que tiene Wanda, créanme que de mentira no hay nada”, reaccionó Rosenfeld. “No le gusta que haya usado esa palabra”.

“¿Hubo violencia de género?”. preguntó entonces Nancy Duré. “Yo lo voy a aclarar porque como todo el mundo dice que no hay que banalizar la violencia ni hablar de una u otra manera, lamentablemente los que hablan así y asá no son Wanda ni Mauro, sino que son los medios que extreman determinado tipo de situaciones que no son reales y no condicen con lo que pasa. No le hecho las tintas a los medios, pero por supuesto que los títulos catástrofe generan un poco más de atención mediática”, analizó.

Wanda Nara nunca pudo perdonarle a Mauro Icardi su primer encuentro con la China Suárez (Foto: Instagram @mauro_icardi)

“La realidad de los hechos literal la contó Wanda no en una OVD (Oficina de Violencia Doméstica), ella hizo la denuncia en Tribunales por un escrito que yo presenté y como no hubo OVD por medio, está el informe del Centro de Información Judicial que ustedes tienen a medias”, aclaró. Luego, aseguró que desconoce si Wanda denunció que Mauro tenía armas porque esa declaración es parte de una denuncia que se realizó en Tigre y ella, que es su abogada de Familia, no tiene nada que ver con esa causa.

En relación a la casa de Santa Bárbara, Rosenfeld solo aclaró que Wanda prestó su vivienda “para un régimen comunicacional que vencía el 25 de noviembre, día que Mauro Icardi se tomaba un avión para irse a Turquía a operar o a Italia o a donde fuere”, explicó. También agregó que esa casa no es ganancial ni conyugal y que le pertenece a los hijos menores de Wanda en virtud del convenio de alimentos que se hizo con Maxi López para cumplir con la deuda alimentaria que tenía. “Ella tenía derecho a tener su casa, pero pasaron cosas con los nenes que no podemos contar que hicieron que Wanda dijera ‘no’”.

El abogado de la China Suárez brindó detalles de la demanda en contra de Wanda Nara (Foto: captura TV)

“Wanda tiene muchas pruebas sobre la China”, dijo en relación a una posible acción legal de la actriz luego de haber escuchado la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez en donde habló explícitamente de ella. En ese momento, Mariana Brey aseguró que Marcovecchio adelantó que Mauro (Icardi) también tiene pensado denunciar a su exmujer “por haber mentido en las entrevistas que dio” y que va a donar lo que gane. “A mí siempre me gustó decir que cuando uno dona, tiene que donar lo que tiene ahora. Donar a futuro es ilusorio”, chicaneó Rosenfeld. Además, aseguró que hasta ahora la Justicia le está dando la razón a su defendida, reveló que Wanda pidió una cuota alimentaria que “ya tiene más de un mes de demora” y que no es posible que se anule la división de bienes”.

