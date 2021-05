Analía Franchin: “Me había enganchado con el Alex buena onda”

“Pregunté en la producción de MasterChef y me dijeron que era buena onda. Yo creo que el verdadero Alex es el que el que vimos en el programa y el otro es producto de la inseguridad. Me dio pena que se fuera porque me había enganchado con este Alex buena onda. Al otro no me lo fumaba ni un poco. En cambio éste me resultó amoroso”, opinó Analía Franchin en Intrusos, por América, sobre la abrupta salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity (Telefe).

Recordemos que ella fue participante de la primera temporada y quedó segunda, detrás de Claudia Maradona, y por eso conoce a los productores y vivió la competencia en carne propia. Y especuló: “no le creo que vive en Hudson y que ir a grabar le quedaba lejos. Es una excusa, porque la localidad siempre estuvo en el mismo lugar, no se movió. No creo que un día se haya levantado y se le haya ocurrido renunciar, porque al día siguiente te podés arrepentir porque MasterChef es una mina de oro. Yo creo que hay algo más que no sabemos. Algo nos están ocultando”.

Sobre la posibilidad de que la edición del programa arme el perfil de sus participantes, sostuvo: “Yo pregunté cómo es él antes, después y mientras están esperando para grabar y en eso no hay ninguna cámara y ninguna edición. Los productores me dijeron que el pibe era un amor. Yo creo, a diferencia de Rodrigo Lussich que cree otra cosa, que el verdadero Alex es el que vimos en MasterChef y el otro es producto de la inseguridad, que se pone loco y putea”, opinó. “Yo manejé mi control mental. Claramente soy mayor que él, pero si hubiera hecho esto hace 15 años probablemente saltaba como polvorita”, finalizó entre risas.

LA NACION