Muchas veces contó Analía Franchín que tiene varias obsesiones: "lo veo en terapia todo el tiempo", justifica. Una de esas obsesiones es Freddie Mercury, el cantante de Queen fallecido en 1991.

"Siento que tengo una conexión especial con él, soy como su novia cósmica y podría ser su mejor amiga, su confesora, su enfermera, su todo. Yo creo que en algún momento tuvimos algo que ver. Le pedí a Lizy Tagliani que me diera el contacto de su médium para intentar conectar con él pero mi psicóloga me dijo que no me va a hacer bien. Cuando vi la película Rapsodia bohemia se me disparó lo que tenía guardado desde chica. Además estoy haciendo una gran investigación sobre dónde están sus cenizas. Ni sus padres ni su hermana, que todavía vive, lo saben. Sólo lo sabe su gran amor, Mary Austin. Pero creo que descubrí que están en dos lugares: en un jardín japonés de un rincón de su casa de Londres, y en un lago en Munich, Alemania, porque estuvo mucho tiempo ahí antes de morir y le encantaba. Fui a las dos casas que tuvo en Londres y quiero ver la habitación en la que murió, tocar las paredes, lamer la puerta", contó en Cortá por Lozano, en Telefe.

Otra de las obsesiones de Analía tiene que ver con su salud y la que dio detalles fue su dermatóloga, quien aseguró que cada vez que le hace un tratamiento tiene que explicarle todo con lujo de detalles. "Tengo miedo que me reviente alguna vena, o que se me vaya al cerebro. Necesito tener el control de todo". Sin embargo, Analía intenta no inculcarle miedos a su hijo Benicio, de 10 años. "Como mamá trato de relajarme pero tiene algunas obsesiones como yo", dijo y contó que este martes 29 cumple 48 años. "Hace dos semanas dormí sola por primera vez. Me daba miedo dormir sola pero me animé", remarcó.

MasterChef Celebrity según Analía

"Estoy feliz de ser parte de Masterchef. Y además Germán (Martitegui) me dijo que hice el mejor plato del programa. Y los jurados no regalan piropos. Mi caldo de langostinos era una cosa de locos. Hasta me llamó una señora de Francia para pedirme la receta", dijo emocionada.

Analía Franchín cree que la final de MasterChef Celebrity podría ser entre Claudia Maradona y Belu Lucius Crédito: Gentileza Telefe

Para Analía, la final de MasterChef podría ser "entre Claudia Villafañe y Belu Lucius, que cocina como los dioses. Sabe mucho, le da un toque diferente a cada receta. La veo una digna finalista. El Polaco está muy bien también y practica mucho".

Sobre los rumores de romance entre Sofía Pachano y el Polaco, Analía Franchín opinó: "Sofi estaba muy ansiosa por viajar a México para ver a su novio. De hecho ya viajó porque terminamos de grabar. Y el Polaco es un seductor nato, ve a Papá Noel y trata de seducirlo. Pero siempre habla de su familia. Yo vi que eran muy amigos, se daban consejos de cocina. No me consta que él haya ido a la casa de Sofi a practicar recetas pero si son tan amigos no está mal que lo ayude. Ella también me ayudó a mi por videollamada".

También habló de Vicky Xipolitakis y sus "beboteos" con el jurado. "Había un señor comprometido que le tiraba onda, de esos que hacen lo mismo con todas y si pica, pica. Pero ella estaba muy mimosa con otro señor, también comprometido. Hubo piropos vintage, de esos que ahra espantarían a cualquier mujer".

Finalmente Analía habló de El Mono, el último eliminado hasta aquí del reality de cocina ("Es todo, sensible, sencillo, no tiene maldad"), de Rocío Marengo ("Es la única que salió del grupo de WhatsApp") y de Martitegui: "Es un osito de peluche que lo acariciás y llora. Es al que más se le notan los ojitos rojos cuando despiden a un participante".

