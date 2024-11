Anamá Ferreira revela detalles de la boda de su hija, Taína, con el empresario Georgie Neuss: “Fue una noche soñada”

“Fue una noche soñada. Estaba ahí parada en la iglesia, viendo entrar a mi hija y pensando en lo mucho que me costó tenerla”, se emociona Anamá Ferreyra, durante una charla con LA NACIÓN. Taína Laurino se casó el pasado sábado 23 de noviembre en la Basílica del Santísimo Sacramento, en el barrio porteño de Retiro, con el empresario Georgie Neuss, a quien conoció hace nueve años, en un desfile. “ La tuve a los 42 años, después de intentarlo por mucho tiempo, y la Virgen de los Milagros de Salta me escuchó ”, dice. Quizá el recuerdo de esas vivencias hicieron que la mamá de la novia tuviera días muy movilizantes antes y después de que su única hija pasara por el altar.

“¡Qué nervios! Estaba tan ansiosa que no pude comer nada y hace mucho que no tomo alcohol, pero quería brindar con una copita de champán”, se sincera Anamá. “Quería que saliera todo bien porque mi hija es muy detallista, y con Georgie hace meses que organizan su boda. Siempre me participaba y me contaba qué estaban haciendo y yo escuchaba atenta. Porque cuando una hija se casa, los padres no podemos meternos; todo es decisión de los novios y a su gusto. Así que para mí estaba todo bien, y la acompañé cuando me lo pidió. Me acuerdo que prepararon una cena para contármelo y fue una felicidad enorme”, se emociona la modelo y conductora.

Anamá bucea en sus recuerdos: “De chiquita Taína se vestía de novia y se miraba al espejo y soñaba con casarse con un vestido blanco hermoso, y decía que viajaba para comprarlo. Y cuando empezó a desfilar, ese sueño se hizo más fuerte todavía. Nunca le dije que fuera modelo, pero me veía trabajar a mí y la gustaba. Entonces le dije que tenía que ser la mejor, porque tengo una escuela de modelos y me iba a hundir el negocio (risas). Y camina increíble, con mucha gracia. Todos los diseñadores con los que trabajó dicen que desfila bárbaro”, cuenta sin esconder su orgullo.

Taína quería casarse con un vestido de Oscar de la Renta y cumplió ese sueño. En febrero pasado, madre e hija viajaron a Nueva York para visitar el atelier y la joven se probó decenas de vestidos hasta que encontró el que estaba destinado a ser suyo. “Se emocionó ella y nos emocionamos todas, así que entendimos que era ese vestido y no otro. Se lo hicieron a medida, y volvió en julio a probárselo y ultimar detalles. Y el velo lo hizo también en Nueva York, con una empresa francesa (Monvieve), es bordado a mano con un diseño unas rosas inglesas silvestres, de tres metros; tardaron seis meses en confeccionarlo”; luego, en el medio de la fiesta, se cambió el vestido y usó uno de Iara. El novio lució un esmoquin de cola larga, chaleco y camisa blancas, y corbata en tono celeste, pantalón gris a rayas y zapatos negros, y el detalle de una rosa blanca.

Anamá eligió un vestido de Adrián Brown color peach nude, de un solo hombro con falda doble campana y capa, de seda natural. “Usaron 14 metros de seda. Iba a usar un vestido verde agua, pero todas las madrinas eligen ese color y elegí un color durazno maduro. Yo quería un vestido fantástico pero que no fuera más importante que el de la novia. Tampoco quería brillo porque no ameritaba y con Adrián lo fuimos creando y quedó divino . Eran metros y metros de seda y cuando caminaba parecía que flotaba”, detalla.

La conmovedora concepción de Taína

“Fue una noche soñada que me recordó lo mucho que me costó tener a Taína. La tuve con 42 años. Cuando trabajás como modelo, pensás que la próxima temporada te embarazás, pero estaba siempre a full y cuando quise, no pude. Hice muchos tratamientos que no funcionaban, así que dejé. Y ahí quedé”, cuenta Anamá.

“Como soy muy creyente, fui a la Virgen del Milagro de Salta, le recé y le dije que si me embarazaba iba a volver con mi hijo en brazos. Me habían dicho que era una virgen que ayudaba a las mujeres que querían ser madres. Me acuerdo que era un 15 de septiembre, y el 15 de octubre ya estaba embarazada. Lo cuento y se me pone la piel de gallina”, relata la exmodelo. “Me hice un test de embarazo y salieron las dos rayitas. ¡Qué emoción! Taina nació en el ‘94 y cumplí la promesa y fui a hacer la procesión con mi hija en brazos. Fue un embarazo televisivo, porque yo hacía 360 todo para ver (eltrece) y todos veían mi panza crecer. Tuve un embarazo muy bueno; pasé un mes en cama al principio y después todo perfecto. Y es una chica maravillosa, alegre. De chiquita yo le decía que había que levantarse con una sonrisa y es algo que me dicen mucho porque siempre tiene una sonrisa. Estoy muy feliz porque es una buena persona”.

Taína trabajó como modelo durante muchos años pero hace un tiempo que se dedica a tareas de ceremonial y protocolo. “Estudió en Inglaterra y en Francia, sabe cuatro idiomas. Invertí mucha plata en su educación (risas) pero valió la pena”, asegura.

Taína y Georgie Neuss se conocieron hace nueve años, en un desfile. La celestina fue la madrastra del novio, Gaby Flores Pirán: “Ella siempre decía que tenía que conocer a Georgie”, recuerda Anamá. Y no se equivocó porque cuando él vio a Taína sobre la pasarela preguntó quién era, luego los presentaron y nunca más se separaron. “Se quisieron casar porque se respetan, se aman y estoy muy feliz. Y además Taína es muy Susanita y él también, así que en cualquier momento me hacen abuela (risas). Espero que me dejen restablecerme de la boda”.

“Este fin de semana me voy a un retiro espiritual en Luján. Es algo que hago de vez en cuando porque me hace muy bien. Voy a tener un inicio de año movido conduciendo Gossip y Tarde de brujas, en Net TV porque sus conductoras (Pilar Smith y Claribel Medina) se toman vacaciones. Y además voy a conducir un programa sobre las fashion weeks de todo el mundo”, explica Anamá Ferreira.

