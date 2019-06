Andrea del Boca: "Todas las noches le dedico la función a mi papá"

Fuente: Archivo

11 de junio de 2019 • 18:52

El vínculo entre padre e hija suele ser uno de los más hermosos que se pueden experimentar, y Andrea del Boca tuvo uno muy fuerte con el suyo, el recordado director Nicolás Del Boca, quien murió el año pasado. En una entrevista radial con Pablo Gorlero, la actriz que hoy protagoniza la obra Brujas habló de lo mimosa que fue siempre con su progenitor.

"Yo le dedico todas las noches la función a mi papá. Se la dedicamos a Susana Campos, a Guillermo Bredeston y yo personalmente a él, porque me acompaña y sé que está ahí", explicó. "Él siempre me decía la frase, 'Siempre juntos', y así es".

Hace unos días, Andrea había relatado una experiencia extrasensorial que vivió arriba del escenario. "Hicimos una función para nuestros allegados y yo le hice una oración antes. Cuando terminó la función sentí que estaba ahí su brazo, su ojo, su abrazo y la frase que siempre nos decíamos: 'siempre juntos'. Y creo que está. Creo que también él ha ayudado a que encuentre algunas personas que me pueden ayudar a traer luz y a ordenarme para poder estar con la cabeza para enamorarme o reenamorarme de mi carrera y poner las energías en volver a trabajar".

Durante la entrevista radial, Andrea también recordó cómo fueron sus primeros años en la actuación, cuándo tenía tan solo 3 años. "Mi padre no quería que actúe, pero Alejandro Doria, que era mi padrino, me pidió prestada. Él dijo que no, que de ninguna manera porque no quería que ninguno de sus hijos sea actor. Pero mamá, que era muy amiga de Ale, dijo que sí porque iba a ser solo una semana. El tema es que después Alejandro Romay decidió que la novela siga siete meses más", recordó.

"Me acuerdo de algunas situaciones, Alejandro me contaba cómo iba a ser la escena, y cuando él decía 'acción' empezaba el juego, que terminaba cuando gritaba 'corten'. Yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo", relató.