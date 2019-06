Andrea Del Boca reveló la experiencia extrasensorial que vivió con su padre

En una entrevista radial, la actriz contó qué sintió el día del estreno de la nueva puesta de Brujas

A propósito de su debut en el elenco de la nueva puesta de Brujas, donde comparte cartel con Viviana Saccone, Andrea Bonelli, Romina Ricci y Leonora Balcarce, Andrea Del Boca contó en una entrevista radial la experiencia extrasensorial que vivió el día del debut con su papá, el recordado director Nicolás Del Boca, fallecido en 2018.

"Todas somos un poquito brujas, pero en el buen sentido. En la parte intuitiva que tenemos las mujeres. Las mujeres somos las brujas buenas, traemos buena onda", comenzó indicando, en diálogo con Catalina Dlugi.

" Brujas es una marca registrada. Es una comedia dramática que en su momento marcó una etapa muy importante de nuestro teatro. Fue una obra que estuvo durante diez años en cartel. Ha pasado a la historia por la cantidad de temporadas y por su éxito. Y siempre con el mismo equipo (Nora Cárpena, Moria Casán, Graciela Dufau, Susana Campos y Thelma Biral). Solo, cuando murió Susana la reemplazó Leonor Benedetto. Ellas son las brujas legendarias y van a estar el próximo jueves 6 en el estreno de prensa", contó.

"En el verano, Moria me llamó y me dijo que quería que yo estuviera en Brujas, en la temporada de Carlos Paz (de la que finalmente formaron parte Inés Estévez y María Socas junto a Ricci, Bonelli y Saccone). Yo en ese momento tenía otros compromisos y quedó ahí. Pero Moria volvió a la carga cuando trajeron la obra a Buenos Aires", siguió.

"Fue un sueño cumplido poder interpretar a una de esas mujeres. Mi personaje es el de Ana, que es la jueza que desentraña la historia, sacando a relucir ciertas cosas de la vida de las cinco; saca las conclusiones y desencadena cuál es la verdad de este reencuentro", contó después.

En agosto, Del Boca cumplirá 50 años de carrera y lo hará sobre los escenarios. "Es algo que ocurre y que es la ilusión de todo artista. Es un número. ¡Contemos que empecé con 3 años! Nunca me imaginé que iba a cumplir 50 años de carrera y arriba de un escenario, que es la cuna de los artistas. Es un orgullo, una emoción y un compromiso. El otro día estaba ensayando y pensaba cuántas historias y cuántos ángeles habrá en la sala, protegiéndonos y cuidándonos", comentó.

"Yo creo mucho en las energías. Obviamente creo mucho en dios y en el universo. Y estoy convencida de que alguien que es parte fundamental de mi vida, como mi padre, está desde otro lugar cuidándome y es mi ángel de la guarda. Y creo que es quien me está ayudando en este trayecto", expresó.

Con respecto a su situación judicial, indicó que esa fue una de las causas por las que su padre estaba preocupado en el último tiempo. "Papá estaba dolido y a veces los tiempos de las personas no son los tiempos de la Justicia. Uno no puede volver el tiempo atrás y no puede recuperar lo perdido, pero sé que él está y va a ver (cuál será finalmente el desenlace judicial)".

"De hecho, el jueves hicimos una función para nuestros allegados y yo le hice una oración antes. Cuando terminó la función sentí que estaba ahí su brazo, su ojo, su abrazo y la frase que siempre nos decíamos: 'siempre juntos'. Y creo que está. Creo que también él ha ayudado a que encuentre algunas personas que me pueden ayudar a traer luz y a ordenarme para poder estar con la cabeza para poder enamorarme o reenamorarme de mi carrera y poner las energías en volver a trabajar. La verdad es que son procesos que uno tiene que atravesar, que a veces no son fáciles. Uno tiene darse tiempo para atravesar el duelo, pero hay momentos en los que uno tiene que volver a renacer", concluyó.