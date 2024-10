Andrew Garfield: por qué volver a calzarse el traje del Hombre Araña fue “una experiencia sanadora” y su simpático recuerdo junto a Tobey Maguire

Escuchar

Podría decirse que Andrew Garfield es el Spider-Man “del medio”. En 2012 y 2014, el actor fue protagonista de las entregas de El sorprendente hombre araña; sin embargo, la segunda película, La amenaza de Electro no fue bien recibida por la crítica y el público, y la tercera fue directamente cancelada. Garfield comenzó a despedirse de ese personaje icónico que le dio popularidad a nivel internacional con un sabor agridulce. Sin embargo, en 2021 el actor tuvo redención con una aparición sorpresa en Spider-Man: Sin camino a casa junto al “Spider-Man original” Tobey Maguire y el “Spider-Man actual” Tom Holland. En las últimas horas, el intérprete habló de sus ganas de volver a calzarse el traje arácnido, aunque aclaró cuáles serían sus requisitos para hacerlo.

“ Fue una experiencia realmente sanadora ”, confesó Garfield en una entrevista con la revista Esquire sobre esa entrega donde su personaje y el de Tobey Maguire se convirtieron en mentores del personaje de Tom Holland. La película fue la más taquillera de 2021, recaudando casi 2.000 millones de dólares. Desde entonces, tanto el público como sus actores esperan que haya una cuarta entrega. Y si bien ya hubo algunas reuniones para hablar al respecto, los tres protagonistas coinciden en qué hay que encontrar una buena razón para volver a la pantalla. “Sin duda, volvería al 100 por ciento si fuera lo correcto, si se suma a la cultura, si hay un gran concepto o algo que no se haya hecho antes que sea único, extraño y emocionante”, dijo Garfield mientras confesaba lo que este superhéroe que se balancea sobre telarañas significa para él: “ Amo a ese personaje y me da alegría ”, reveló.

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire recrearon el famoso meme de los tres Hombres Araña Instagram @tomholland2013

En el momento del estreno de este film, Garfield y Maguire se escabulleron en varias salas de cine para ver la reacción del público en vivo; algo que en redes sociales se convirtió en trending topic y eso generó que muchos esperaran cruzarse con los actores en alguna proyección. “Me escabullí en un cine en la noche de estreno y solo la vi con mi gorra de béisbol y mi tapabocas [el film se estrenó en tiempos de pandemia]. También estaba con Tobey, nos escabullimos en un cine juntos y nadie sabía que estábamos ahí. Fue realmente lindo compartir eso juntos ”, recordó quién asegura haber forjado una linda hermandad con el Spider-Man original. “También con Tom, compartimos una experiencia única”, agregó.

Por el momento, el actor está enfocado en We Live in Time, película que protagoniza con Florence Pugh. “Creo que estoy emocionado por volver a trabajar de una manera diferente. Me siento más libre, menos preciado. Me siento más alegre. Me siento más consciente. Me siento lo suficientemente establecido como persona en el mundo, como actor dentro de mí mismo y dentro del mundo”, expresó en diálogo con The Hollywood Reporter quien está regresando a la gran pantalla con un protagónico después de dos años.

“Ahora me conozco lo suficientemente bien como para sentir más disfrute… Sigo siendo un loco: cuando estoy en un set, soy como un perro con un hueso y me invade un espíritu extraño que nunca está satisfecho, pero eso nunca va a cambiar y no quiero que lo haga, pero dentro de eso, puedo sentir mucho más placer y mucho más disfrute, juego y libertad”, concluyó.

