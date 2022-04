Andrew Garfield se aleja de la actuación: “Quiero ser alguien común y corriente”

Andrew Garfield es uno de los actores más importantes de su generación. Dueño de un talento versátil que le permite ponerse tanto al frente de éxitos de taquilla como de proyectos pequeños, puede columpiarse con el traje de Spider-Man y darle vida a un talentoso compositor. Ahora, luego de un año de grandes éxitos y reconocimientos, el intérprete anunció que se tomará un tiempo para descansar.

Garfield en Tick, Tick... Boom! Netfli

El actor acaba de estrenar en Estados Unidos la primera miniserie que lo tiene como protagonista. Se trata de Under the Banner of Heaven, en la que compone al detective Pyre, un hombre perteneciente a la comunidad mormona que debe resolver el misterio detrás del asesinato de una mujer y su bebé. En el marco de dicha investigación, se enfrentará a una verdadera prueba de fe, que terminará por sacudir todas sus creencias. Basada en el libro homónimo de Jon Krakauer, esta historia se compone de siete episodios, y está inspirada en hechos reales.

Y con esa serie al aire, el protagonista de Tick, Tick… ¡Boom!, confirmó en una charla con Variety cuáles son sus planes a futuro: “Voy a descansar un poco. Necesito recalibrar y reconsiderar qué es lo que quiero hacer a continuación, quién quiero ser, y simplemente ser solo una persona por algo de tiempo. Solo quiero ser alguien común y corriente por un rato”.

Este año, Andrew Garfield recibió una nominación al Oscar. Mike Coppola - GETTY IMAGES NORTH AMERICA