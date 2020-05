Ángel de Brito sobre una posible reconciliación entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández: "Ella está más cerca de otro" Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

26 de mayo de 2020 • 17:45

Las posibilidades de una reconciliación entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández parecen cada día más lejanas. A las declaraciones que hizo ella la semana pasada, explicando por que no volvería con el actor , se suma un curioso comentario que realizó Ángel de Brito hoy durante la emisión de Los ángeles de la mañana .

Todo comenzó cuando Mariana Brey se puso a contar un curioso sueño que tuvo durante la noche, en donde aparecían ella, De Brito, Andrea Taboada, Alejandro Fantino, Cabré y Laurita participando de un programa radial juntos. "¿A vos te gusta Cabré?", le preguntó el conductor a su panelista mirándola seriamente. "Cabré me cae cien puntos, Laurita me encanta también, de hecho me gustaría que se arreglen", respondió Brey, a lo que el periodista contestó tajante. "No, no va a pasar. Está más cerca de otro que de él".

Hace una semana, en diálogo con Agustina Casanova en un live para Telefe, la bailarina reveló si le daría otra chance a Cabré. "No, porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas, no hay como mucho más que hacer. Es así. Por más doloroso que sea, es de a dos. Si no están las dos partes como para lo mismo, no tiene sentido", explicó.

Durante esa misma entrevista, Laurita también aludió a cómo fue atravesando el proceso de ruptura en plena cuarentena. "Es un momento muy complicado para tomar decisiones. Pero así y todo uno siente, las toma, habla y piensa. Hoy creo que no hay vuelta atrás por esto, porque no creo que sea mutuo. No es mutuo ni las ganas ni el interés, y no da remar o pelear algo solo", manifestó, y añadió que la separación le provocó una angustia que le cerró el estómago. "Al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas, pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que dije: 'ya está'", subrayó.