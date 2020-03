El periodista habló sobre sus días en cuarentena tras volver del exterior Crédito: Instagram

30 de marzo de 2020 • 15:08

Tras cumplir la cuarentena obligatoria por haber estado de vacaciones en el exterior, Ángel de Brito volvió a conducir Los ángeles de la mañana y contó cómo fueron estos días de aislamiento obligatorio: "El encierro genera mucho estrés, te rompe la cabeza", confesó.

"Me bajé del avión y me quedé en casa durante 14 días. Recién ayer salí a hacer compras. La última vez que vi la calle fue hace un mes. Estuve hablando con psicólogos y médicos, porque el encierro genera mucho estrés, el aislamiento te rompe la cabeza. Te lleva a un estado de locura que hasta querés hablar con el vecino que nunca hablás", aseguró el periodista mientras aconsejó tener rutinas establecidas para no caer en depresión.

Tras contar que su vuelta al país fue bastante difícil, De Brito confesó que en los últimos días estuvo ayudando en persona a muchos de los argentinos varados en el exterior. "No sabíamos cómo volver, fue dificilísimo. Estás en otro país, no tenés a tu gente. Igual lo hicimos antes de que cierren los aeropuertos. Estos días me contacté con varios consulados, algunos respondieron y otros no, para intentar ayudar a todos los que aún no pudieron volver".

Mientras expresó estar muy de acuerdo con las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández en medio de la pandemia de coronavirus , el conductor agregó: "Hay que bancársela. Estamos todos buscando culpables y no los hay. Pensemos en un Fede Bal, por ejemplo, que tiene que ir a hacer un tratamiento y tiene las defensas bajas y tiene que tener el doble de cuidados. Es entendible la gente que tiene que cerrar sus negocios y las fábricas pero peor es que nos enfermemos todos. Si nos contagiamos todo es el fin".

Sin embargo, Ángel De Brito no fue el único que se reincorporó a LAM en el día de hoy. La panelista Mariana Brey, quien también estuvo en cuarentena obligatoria tras volver de sus vacaciones en Estados Unidos , también contó su experiencia."Yo el pasaje lo tenía en fecha, era previo a que el presidente anuncie las medidas. Pero allá no teníamos mucha información y desde acá me decían que se iban a cerrar las fronteras y eso me asustó. Fue el peor vuelo de mi vida, no dormí en toda la noche y Juana menos. La pasé muy mal porque me daba miedo el tema del contagio", relató sobre su regreso al país.

En cuanto a la rutina que adaptó durante los días de aislamiento, expresó: "Me puse muy exigente. Nos levantábamos, nos bañábamos, desayunábamos, yo hacía mucha actividad física por la mañana". Y enseguida habló de sus recaudos, ya que tiene una beba de un año que gatea por toda la casa. "Me preocupaba mucho porque Juanita está gateando, tocando todo. Limpio todos los pisos de la casa con lavandina, con un cepillo. Soy muy obse . Igual, el pediatra me dijo que al ser lactante todavía sus defensas están súper altas".