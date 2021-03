Ángel de Brito reveló cuándo hablarán Dalma y Gianinna con la prensa

Desde el 25 de noviembre pasado, día en que murió Diego Armando Maradona, Dalma y Gianinna optaron por no hablar con la prensa y comunicar lo que les pasaba solo a través de sus redes sociales. Sin embargo, en los planes de las hijas mayores del ídolo estaría la posibilidad de romper el silencio pronto.

Según reveló Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, las chicas ya tendrían una fecha tentativa para dar sus primeras entrevistas y responder las preguntas de los medios.

“ Van a hablar cuando esté el resultado de la junta médica sobre lo que pasó con la muerte de Maradona”, aseguró el periodista mientras contaba que Matías Morla está asustado por lo que pueda llegar a pasar. “Está preocupado, no por la Justicia, puntualmente, sino por la condena social. Obviamente, por todo lo que dicen Dalma, Gianina y Claudia, que en realidad todavía no hablaron, solo son mensajes en las redes, pero algún día van a hablar”.

El exabogado y apoderado de Maradona tiene miedo de lo que puedan decir las mujeres. “Está asustado por la repercusión que pueda tener lo que digan las tres, Claudia, Gianinna y Dalma”.

A través de sus cuentas de Twitter e Instagram, las hijas de Diego y Claudia se han mostrado muy duras con Morla. “Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí, cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena será social”, escribió la mayor de las hermanas hace un tiempo.

Más allá de las denuncias que señalan a Morla por la falsificación de firma y por ser el responsable del equipo de personas que rodeó al Diez en sus últimos días, aún no está imputado en la causa y se mantiene al margen de las citaciones judiciales. Hasta el momento hay siete imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.

“No puedo hablar de eso porque hay una investigación de la cual formo parte, tuve que ir a declarar. No puedo opinar públicamente en ese sentido, pero, claramente, tengo mi opinión formada. El pedido de justicia va a seguir hasta que haya una resolución. Es lo único que puedo decir”, le decía Dalma a LA NACION hace un tiempo, esperando pacientemente el momento de poder decir lo que siente.

LA NACION