10 de octubre de 2020

Es una de las voces más lindas de la movida tropical y, sin embargo, Ángela Leiva recibe duras críticas de los jurados de Cantando 2020. "Cuando me propusieron entrar sabía que me iba a exponer de una manera diferente. Es un show, lo entiendo así. Entiendo que no soy 'monedita de oro' y no le puedo gustar a todo el mundo. Sé que el jurado está para evaluarnos pero en la gala de trío con Lowrdez de Bandana no pude controlar mi enojo. Me sentía mal por haber llevado a una invitada y que dijeran que lastimábamos los oídos. Fue un montón: me puse en el lugar de ella y me sentí mal. No coincido con que digan que había voces gritadas", contó Ángela en Intrusos, por América.

Además, reveló que, de los jurados, a la que menos entiende es a Moria Casán: "Nunca la convenzo. Me trató de antigua y quizá se refiere a mi manera de moverme. Voy a tomar clases de teatro". En cambio, cree que Karina "La Princesita" y Oscar Mediavilla "son quienes más criterio tienen para evaluar. Nacha y Moria se van más para el lado de la puesta".

Sobre su enfrentamiento con "La Princesita", en la primera gala de Cantando 2020, explicó: "Se generó una especie de revancha con los años, y nuestros productores de ese momento incitaron esa rivalidad. Con los años entendí que era en vano esa pseudo guerra. Cuando tuve la oportunidad de verla en el programa dejé que me dijera todo lo que quería y le pedí disculpas públicas, que era lo que correspondía. Para mí terminó ahí, y di vuelta la página".

Leiva contó además que todavía tiene una perimetral vigente en contra de Mariano Celaya, su expareja y también exmanager. "Tuve momentos muy difíciles cuando, hace dos años, me separé luego de ocho años de relación. Él era también mi representante, mi productor y manejaba mi carrera; confié mucho en él. Era muy chica cuando lo conocí, tenía 21 años, y me entregué totalmente. Me fue bien los primeros años y después, cuando empecé a sentir un desamor y dije que quería separarme, ahí empezó la violencia psicológica", explicó.

"Empecé a escuchar frases como: '¡Qué lástima, porque todo lo que construiste en tu carrera se va a caer porque sin mí no sos nada!'. Es muy triste la decepción, entender que una, como mujer, es víctima de violencia de género. A veces uno piensa que la violencia es que te golpeen, pero la psicología es un trabajo de hormiguita, de muchos años. Ellos siembran en tu cabecita con frases, y es difícil salir de ese círculo vicioso sobre todo si compartís tantas cosas como yo con él. Lo peor es que no la corta nunca. Compartimos un entorno muchos años y él ha hecho sus tejes y manejes e intenta seguir molestando. Tiene una perimetral en vigencia y eso lo frenó un poco, pero siempre hace maldades. Me salvó no estar ya enamorada de él. Mi relación terminó porque dije basta y a él se le cayó la careta".

A pesar de la mala experiencia, Ángela volvió a confiar en el amor y está en pareja desde hace dos años con Martín. "Es una persona maravillosa que me acompañó en todo ese proceso desde un lugar muy sano. Crecí mucho como mujer, hoy me siento muy empoderada porque mucha gente me acompaña, mi familia, mis amigos. Recuperarme me costó muchos años de terapia, y de terapias alternativas, como constelaciones familiares. Fue un trabajo muy difícil. Y me salva la, música, mi trabajo que es mi pasión".