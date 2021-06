Ángela Lerena, sobre el final de TV Nostra: “Me decepcionó porque quería seguir”

El abrupto final de TV Nostra, el pasado viernes 28 de mayo, todavía trae cola. Si bien Jorge Rial no volvió a hablar, Marina Calabró y Diego Ramos dejaron en claro su fastidio y tristeza. Consultada por LA NACION, Ángela Lerena dijo que sabía que había un riesgo cuando la convocaron: “Cuando me llamó, Jorge me dijo que era una invitación a salir de la zona de confort, que era algo que él había hecho al irse de Intrusos, y yo también lo tomé como una invitación a salir de mi zona de confort y sabía que había un riesgo implícito de hacer algo distinto y no necesariamente íbamos a cumplir el objetivo de terminar la temporada. Lo que no me imaginé es que iba a ser tan corto. Estaba preparada para que el prime time de la televisión no fuera eterno, que tuviera un corte en algún momento, pero no tan rápido. En ese sentido me sorprendí y me decepcionó porque quería seguir”.

Lerena, que estaba regresando de Santiago del Estero donde fue comentarista en la TV Pública del partido de ayer entre Argentina y Chile, también está decepcionada con el inesperado de TV Nostra, pero intenta ser optimista: “En la vida soy de quedarme con lo positivo y me quedo con que pudimos hacer un programa en el que no siempre logramos lo que queríamos pero que, de a ratos, pudimos encontrar el tono deseado. La gente fue excelente desde lo humano, tanto delante como detrás de cámaras y me gustó poder mostrar ese otro costado mío porque estudié Comunicación Social, me gusta el periodismo en general, me informo sobre política y economía, aprendo, estudio y no siempre lo puedo mostrar. Y en TV Nostra pude. Ojalá hubiera sido más largo, pero me quedo con la buena experiencia que me dejó más que con el final que llegó demasiado pronto”.

Lerena confirmó que ese día se enteró dos horas antes de salir al aire que era el último programa. “A las 18.30 tuvimos una reunión en la productora de Jorge y arrancó con esa novedad. Fue muy sorpresiva, estábamos con Marina, y los productores Ana Guevara y Martín Salinas. Más que nada me dio tristeza por saber que no iba a seguir trabajando con este grupo, porque la estábamos pasando bien”.

-¿Nunca sentiste enojo?

-No me enoja la situación. Quizá para mis compañeros fue distinta la apuesta. No sé qué les propuso Jorge. En mi caso, la invitación ya implicaba un riesgo e iba preparada. Además tengo otras prioridades y, de hecho. cuando me convocaron dije que cuando hubiera partidos iba a tener que faltar. No juzgo la sensación de ellos, al contrario lamento que se sientan así y ojalá hubiéramos podido hacer un programa que nos dejara a todos felices y durara toda la temporada.

-Entonces, lo entendiste a Rial...

-Evidentemente algo le pasó: el miedo al Covid, la vacuna, el viaje a Miami, el aislamiento. Alguna ficha cayó en su cabeza que le indicó que tenía que dejar el programa. Ojalá no hubiera pasado, pero también me solidarizo con él porque si una persona te cuenta que la está pasando mal o está sufriendo, me da pena desde el más humano de los sentidos.

-¿Volviste a hablar con tus compañeros?

-Hablé con Marina para preguntarle cómo estaba, “dolida”, pero bien. Y hablé con Jorge un par de veces para saber cómo estaba. Todavía no hablé con Diego porque había hecho más relación con Marina, con quien compartíamos camarín, pero quisiera que Diego esté bien. Lamento que se quedaran tristes.

-¿Cómo sigue tu año laboral?

-Sigo en TNT Sports donde hago las ligas masculina y femenina, y en la TV Pública con la Selección Argentina y la Copa América. Va a ser un mes muy activo. Me propusieron hacer el reality Relatoras, pero dije que no porque justo coincide con el arranque de la Copa América y me gusta dedicarme bien a mi trabajo. Aprovecho este tiempo libre que me dejó TV Nostra para dedicárselo al trabajo que ya tengo y a la familia; no es momento para empezar algo nuevo. Además hay un poco de desgaste familiar de estos meses en los que trabajé de lunes a lunes, todo el día, así que voy a estar más tiempo en casa.

Recordemos que Lerena está en pareja con el periodista Alejandro Bercovich y junto son padres de Victoria, Manuel y Maite.