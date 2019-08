Angelina Jolie reivindica a las "mujeres malvadas"

Angelina Jolie y su alegato feminista Crédito: Elle

Pocos meses antes de que llegue a los cines la segunda parte de la película Maléfica, su protagonista, Angelina Jolie, ha querido hablar del rol de la mujer a lo largo de la historia. Lo ha hecho a través de un ensayo publicado en la edición británica de la revista Elle donde, con un auténtico alegato feminista, ha reivindicado la necesidad de que cada vez haya más "mujeres malvadas" en el mundo. Y ha querido definir el significado que para ella tiene esto.

"Las mujeres malvadas son solo mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Que se niegan a seguir las reglas y códigos que no creen que sean lo mejor para ellas o sus familias", explica. "Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades. Es esa maldad por la que el mundo necesita mujeres malvadas", reitera la también productora, de 44 años.

Jolie, que con este manifiesto plasma sus convicciones feministas y sociales, asegura que algunas de las injusticias que las mujeres viven hoy en día tienen una cierta similitud a las que se vivieron en el pasado. En este sentido, la actriz hace referencia a algunos pasajes del Antiguo Testamento, a la cacería de brujas en Europa y a los juicios de las brujas de Salem en los Estados Unidos. "La acusación de brujería se ha utilizado para controlar y silenciar a las mujeres en casi todas las sociedades en cada siglo", dice la actriz, que compara a Juana de Arco, acusada de brujería entre otras cosas por bailar alrededor de un árbol y que fue quemada en la hoguera, con la situación que viven muchas mujeres en la actualidad.

"Es tan ridículo que casi parece gracioso, hasta que considerás que una mujer que baila o canta en público es vista como ilegal o indecente en muchos países hoy en día. Las niñas iraníes que publican videos de sí mismas bailando desafían lo que la ley y el dogma religioso del país todavía consideran un comportamiento inaceptable para las mujeres, seis siglos después", escribe la actriz. "Si hubiera vivido en épocas anteriores, podrían haberme quemado en la hoguera muchas veces simplemente por ser yo misma", sentencia.

Angelina Jolie en la portada de Elle Crédito: Elle

La actriz, productora, directora y guionista va más allá y traslada hasta los tiempos modernos cómo la mujer sigue estando relegada a un segundo plano, pese a los avances que poco a poco se han ido consiguiendo. "Es sorprendente la frecuencia con que las mujeres que se postulan para cargos políticos en países democráticos son descritas como brujas. Reúna a un grupo de mujeres fuertes, y en poco tiempo alguien las calificará de ´aquelarre´, el término técnico para una reunión de brujas que se reúnen por la noche para relacionarse con el diablo", asegura. Y añade: "Las mujeres que defienden los derechos humanos en muchos países todavía son etiquetadas como ´desviadas´, ´malas madres´, ´difíciles´ o ´flojas´".

En su alegato, Jolie también hace referencia a su labor como embajadora de la ONU, y revela que fue precisamente en uno de sus viajes cuando descubrió el nivel de violencia que llegan a asumir millones de mujeres en sus países: "Tenía unos 20 años y me encontré con refugiados en Sierra Leona durante las etapas finales de una brutal guerra civil. [...] Entonces descubrí el trabajo y el propósito de mi vida".

Un propósito que ha querido trasladar a sus hijos, especialmente a las chicas. "Frecuentemente les digo a mis hijas que lo más importante que pueden desarrollar son sus mentes. Siempre puedes ponerte un lindo vestido, pero no importa lo que uses por fuera si tu mente no es fuerte. No hay nada más atractivo, podría decir incluso encantador, que una mujer con una voluntad independiente y con sus propias opiniones", cuenta Jolie. La actriz es madre de seis hijos, junto a su exmarido, el actor Brad Pitt: Maddox, de 17 años, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 12 y los gemelos Vivienne y Knox, de 10 años.

Jolie lleva años involucrada con las Naciones Unidas y desde 2012 es embajadora de Acnur, el programa de la ONU para los refugiados. Desde entonces, ha visitado en los últimos años campos de refugiados para subrayar la dura situación de los desplazados por la guerra, y amplió sus esfuerzos internacionales para proteger a las mujeres, trabajando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) y los gobiernos para ayudar a detener el uso de la violación como un arma de guerra.

Angelina Jolie y su trabajo en Naciones Unidas Fuente: Reuters

Tanto es su ahínco por conseguir un mundo mejor que la intérprete de la saga de Tom Raider ha llegado a plantearse entrar en política. "Iré donde me necesiten", dijo la actriz en enero en una entrevista con la cadena británica BBC al ser consultada sobre si estaba preparando su carrera política. "Si me hubieras preguntado hace 20 años, me hubiera reído", añadió.

No es la primera vez que Angelina Jolie se dirige a las mujeres de una manera tan directa. Hace ya seis años, en 2013, la actriz publicó una carta en The New York Times donde dio a conocer que se había sometido a una doble mastectomía para reducir las probabilidades de desarrollar cáncer de pecho. En su misiva, Jolie, de entonces 37 años, además de explicar todo el proceso, hizo especial hincapié en que había tomado la decisión de hacerlo público para alentar a otras mujeres que pudieran estar en su misma situación: "Quise escribir esto para contarle a las demás mujeres que la decisión de pasar por una mastectomía no es fácil, pero estoy muy feliz de haberla tomado y en ningún caso se ve disminuida mi feminidad. [...] Para todas las mujeres que lean esto, solo espero que las ayude a conocer sus opciones".