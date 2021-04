Angelina Jolie se alejó de la dirección para pasar más tiempo en su casa con sus hijos

Junto a su faceta como actriz, con la que alcanzó la fama, Angelina Jolie exploró en los últimos años el terreno de la dirección cinematográfica. Sin embargo, las dificultades familiares que atravesó tras su separación de Brad Pitt trajeron cambios a su vida personal y profesional.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, la actriz se sinceró y expuso los motivos que le impidieron asumir más proyectos como directora. “Me encanta dirigir, pero hubo un cambio en mi situación familiar que no lo ha hecho posible desde hace unos años”, manifestó.

“Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar más tiempo en casa, así que empecé a hacer más cosas como actriz”, explicó la estrella de Hollywood en relación a cómo se adaptó frente a la nueva situación familiar.

La intérprete de 45 años continúa con su disputa legal por la custodia de sus hijos con el actor, a quien en las últimas semanas se lo vio en una silla de ruedas después de una visita al dentista, lo que generó una serie de especulaciones en la prensa. Pitt fue señalado por Jolie ella no quiere que compartan la tenencia de sus hijos: Maddox, 19; Pax, 17; Zahara, 16; Shiloh, 14 y los gemelos Knox y Vivienne de 12 años.

En este contexto, la actriz encontró refugio en la actuación. Sin embargo, en la conversación que mantuvo con la revista estadounidense, Jolie dijo que en ocasiones tiene dificultades a la hora de interpretar un papel que no sea demasiado maternal, como le ha ocurrido recientemente en Aquellos que desean mi muerte: “A veces, el director Taylor Sheridan me corregía porque mi comportamiento hacia un niño difería del que tenía que tener. Me costó tratar mal a Finn Little, ¡pero lo conseguí!”, relató con humor.

En el nuevo thriller de supervivencia, que marca el regreso de Jolie al cine de acción y que se estrenará en los próximos meses en el cine [si la pandemia lo permite] y en HBO Max, la actriz encarna a Hannah, una mujer bombero que se encarga de proteger a un niño de 12 años (Finn Little) guiándolo en una odisea a través de los bosques de Montana.

Conocida por su participación en películas como Lara Croft: Tomb Raider, Sr. & Sra. Smith o Agente Salt, la actriz volverá a medirse así en la pantalla con nuevas acrobacias mientras explora las aristas de su personaje. Basada en la novela de Michael Koryta de 2014, Aquellos que desean mi muerte es la historia de un grupo de bomberos especialmente entrenados que se lanzan en paracaídas en un paisaje ardiente para cumplir una misión. Hannah se encontrará allí con Connor (Finn Little), un preadolescente traumatizado que es acosado por dos asesinos (Nicholas Hoult y Aidan Gillen).

La ganadora del Oscar ha venido actuando desde niña, pero hoy asegura que fue su experiencia como directora la que cambió la forma en que se acerca al cine. “En términos muy técnicos, soy más consciente de las necesidades del director, de los otros desafíos que enfrenta y de cuántas piezas diferentes se están moviendo”, explica. Además asegura haber disfrutado especialmente de la oportunidad de asumir un papel de acción más realista que los que abordó en el pasado.

