Aníbal Pachano sobre Dan Breitman: "Es poco caballero con Sofía"

El coreógrafo, disgustado con el exceso de protagonismo de Breitman Crédito: Pilar Bustelo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 17:23

Otra vez en el foco de las polémicas, Aníbal Pachano volvió a ser noticia. Esta vez, apuntó todos los cañones hacia Dan Breitman , el compañero de su hija Sofía Pachano en la pista del "Super Bailando".

"La tapó todo el tiempo a Sofía", comentó Pachano sobre el humorista y su ingreso con perfil alto al programa. Es que desde su rol de jurado del BAR quedó disconforme con la previa que hicieron los jóvenes. "Espero que la próxima sea un poco mas repartida, un 50 y 50, por ejemplo. Se la pasó hablando él, en otro momento la atacó a Sofía y para rematarla, me pareció poco caballero que no la levantara del piso cuando terminó la coreo. Eso no puede pasar, es no tener registro de su compañera. La cámara te apodera", sostuvo en el programa Hay que ver (Canal 9).

"Es muy difícil esta pista, más allá que ahora estoy en el BAR. Cuando se abre la puerta decís pavadas. Dan estaba muy nervioso, esperaron muchas galas para poder bailar. Él tiene que aprender que esto es un show y esto es un dúo, más allá de que ambos tengan su protagonismo", aclaró y auguró: "Cuando se junten un poco más van a ser una dupla explosiva".

"Es un chico muy talentoso que lo hizo sin darse cuenta, lo desbordó la emoción, fue una noche de familias y está re bueno registrar eso. Tal vez él tenga que bajar un poco la euforia del humor y registrar que hay otras personas", explicó mientras recordaron la emoción que vivieron cuando la más chica de los Pachano se refirió a la enfermedad de su padre.