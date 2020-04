Aníbal Pachano a favor de Marcelo Tinelli y furioso con José María Listorti

El jurado del BAR explicó los motivos de su furia con José María Listorti Fuente: Archivo

15 de abril de 2020 • 13:22

Luego de sus polémicas declaraciones sobre la cuarentena obligatoria y su posterior pedido de disculpas públicas , Aníbal Pachano reapareció en Los ángeles de la mañana y habló de todo. Tras confesar que al volver de Chile se hizo un hisopado que le dio negativo, el jurado de Showmatch defendió a Marcelo Tinelli y arremetió contra José María Listorti .

"Cuando volví de Chile me llevaron a un hotel del centro para estar aislado. Me revisaron y les pedí que por favor me hicieran el hisopado si se podía. Yo ya me había dado la vacuna de la gripe por prevención y ahora me di la de la neumonía. Luego, a la semana, me dieron el alta y el martes me avisaron que el resultado del hisopado dio negativo", confesó con cierto alivio.

Mientras asegura que quedarse en casa no es problema para él, ya que se entretiene "limpiando y cocinando rico", Pachano contó que lo que más le afecta es no poder trabajar. "Cuando la producción (en referencia a la versión chilena del 'Bailando') decidió levantar el programa como medida preventiva, me afectó bastante. Me pareció acertado porque no se podía seguir corriendo riesgos pero estaba muy enganchado con el programa. Era un éxito", expresó tras asegurar que esta vez la audiencia conoció a un Pachano diferente, uno que no la jugó de "malo".

Minutos después, el coreógrafo se metió en la polémica en torno a Marcelo Tinelli y no dudó en defender al conductor. "Yo a Tinelli lo quiero y lo aprecio mucho. Nos conocemos hace muchísimos años. La verdad, es un tipazo. De su vida puede hacer lo que quiera. Esta casa donde esta parando en Esquel es una casa que tiene hace muchísimos años. No es una novedad y si tiene su avión privado y viaja, a mi me importa tres rábanos porque se lo ganó trabajando", indicó.

En cuanto a sus dichos contra la cuarentena obligatoria, aclaró: "Cada uno elige el lugar donde quiere quedarse a pasar esta cuarentena. Jamás dije que no había que hacer cuarentena, a mi me sacaron de contexto. Lo que yo dije es que, porque tenga 65 años, no tengo por qué quedarme sin trabajar porque para mí el trabajo es mi motor, es lo que a mí me hace bien, es vida", explicó una vez más.

Y casi sin dudarlo, responsabilizó a José María Listorti (el conductor del programa en el cual lanzó esas declaraciones) por el malentendido. "A Listorti no le voy a dar más una nota. No me gusta su forma. Me trató mal y me cortó el móvil. Cuando pedí hablar al otro día no hubo tiempo. Me enojo porque soy una persona de la empresa. Siempre hace lo mismo", disparó enojado.

Sin embargo, su furia se desató aún más cuando Mariana Brey salió a defender al conductor de Hay que ver y leyó un mensaje de la producción del programa de elnueve donde le recordaban uno por uno sus dichos sobre el tema. "Pachano está diciendo cualquier cosa. Dijo que no le iba a hacer caso al presidente, que no iba a cumplir la cuarentena y aislarse por ser viejo", expresó la panelista.

"Yo banco a Tinelli porque es una persona que le da trabajo a todo el mundo. En cambio Listorti no cumplió la cuarentena", lanzó casi a los gritos. Y enseguida se refirió a la periodista: "'Y vos ocupate de lo tuyo que yo me ocupo de lo mío'. Tengo los huevos llenos de pedir disculpas en televisión. '¿Por qué no te ocupás de tus cosas que a vos nunca te vi pedir disculpas?' En la nota jamás dije que no iba a hacer cuarentena, estaba enojado por lo del trabajo. Si lo querés entender, lo entendés y si no tenés doble trabajo. Lo que diga Listorti y compañía me entra por un oído y me sale por el otro", agregó indignado.

"Creo que él dijo textuales de los que hoy le cuesta hacerse cargo y es entendible. Lo que él dice no coincide con lo que dicen del lado de Hay que ver . 'No sé por qué te la agarrás conmigo", le retrucó Brey. Sin embargo, su descargo fue nuevamente interrumpido por el coreógrafo: "Se cortaba el móvil todo el tiempo y Listorti seguía hablando arriba mío. Cuando pedí el derecho a réplica, no me lo dio. '¿Vos qué sos ahora, la auditora de móviles?", la chicaneó con cierta ironía mientras el resto de las "angelitas" se reía a carcajadas.