Aníbal Pachano: "Hay mujeres que no entendieron lo que es el 'empoderamiento'"

El flamante miembro del VAR reveló cuáles son sus expectativas para el "Súper Bailando"

27 de abril de 2019 • 17:28

Aníbal Pachano habló de su regreso a ShowMatch, en el nuevo rol de miembro del VAR del "Bailando por un sueño" y aseguró que este año "el que quiera hacer las cosas de taquito, va a volar rápido". Además, aseguró que espera que el foco no esté puesto en las peleas y deseó que en esta temporada Florencia Peña pueda disfrutar del programa. "El año pasado la atacaron mujeres como si fueran chongos del Abasto", aseguró.

En una entrevista radial concedida al programa Agarrate Catalina, Pachano indicó: "Estoy volviendo a Bendita, estoy volviendo a ShowMatch... Me parece que está bueno. Es una manera de ir de a poco reincorporándome al mundo del espectáculo, al que toda la vida pertenecí. Tuve un período de acomododamiento por problemas de salud, y siento que estoy con todas las pilas para hacerlo".

"Me parece que está rebueno estar en este 'contra-jurado' junto a Laura Fidalgo y Flavio Mendoza. Nos admiramos mutuamente en el trabajo que hacemos; yo he ensayado todos mis espectáculos en los estudios de Laura... Nos conocemos mucho y somos gente de mucho laburo y nos respetamos en lo que hacemos", aseguró, en relación a su nuevo rol.

Con respecto a cómo piensa manejarse cuando surjan diferencias con el jurado o con algún participante, aseguró: "Estoy más predispuesto al chisporroteo desde lo humorístico y desde la buena onda. Intentaré observar con una mirada más teatral. Mi participación va a ir por ese lado, más que irme a la pelea. Me parece que estamos en un momento en el que hay que hablar desde otro lugar. Hay mucha pelea cotidiana, y llevar la confrontación a la televisión otra vez me parece que no va a 'garpar' tanto".

El actor y coreógrafo reveló, también, cuáles son las parejas que más expectativa le despiertan. "Va a estar bueno porque hay parejas de mucho prestigio que seguramente se van a matar para poder hacer arte. Me interesa ver qué hace Griselda Siciliani en la pista; seguramente Leticia Brédice va a hacer algo más teatral. También hay gente que no baila: Charlotte Caniggia, por ejemplo, es divina, simpática, pero no es una bailarina, la Princesita, tampoco".

Pachano también se refirió a la vuelta al concurso de Federico Bal, ahora con Lourdes Sánchez como compañera. "Ojalá que rindan. A mí me va a gustar la gente que me sorprenda. Creo que el que quiera hacer las cosas de taquito, va a volar rápido".

En otro trama de la charla con Catalina Dlugi, el exjurado se refirió a las discusiones, acusaciones y peleas que fueron el sello de la edición anterior del certamen. "Ojalá que este año Florencia Peña pueda disfrutar, porque el año pasado hubo mucho ataque dirigido tanto a ella como a Laurita (Fernández). Ataques innecesarios, desmedidos. No se podía entender que quienes atacaban eran mujeres; eran mujeres atacando, como si fueran chongos del Abasto. Esas mujeres no entendieron nada lo que es el empoderamiento", aseveró.