Anna Kendrick recordó la actitud de George Clooney cuando lo conoció en el film Amor sin escalas

Anna Kendrick tenía muy poca experiencia en el cine cuando le llegó su gran oportunidad. El director Jason Bateman la había elegido para protagonizar la comedia romántica Amor sin escalas, en la que iba a compartir pantalla con George Clooney. Para la joven actriz, que por ese momento tenía poco menos de 25 años, trabajar junto al exitoso actor fue motivo de muchos nervios, y en una reciente entrevista contó cómo fue esa experiencia.

Durante una conferencia de prensa, Kendrick contó ese primer momento en el que estuvo junto a Clooney dispuesta a filmar y expresó: “Para muchas personas George es alguien muy grande, pero él trabaja realmente mucho para que te olvides de eso, y te sientas cómoda. La primera toma que hicimos juntos fue mi escena inicial en la película. Estábamos esperando comenzar y la cámara se encontraba alejada, entonces él me dice: “Dios, ¿estás nerviosa? El primer día yo siempre me pongo nervioso. ¿Te agarra inseguridad? Porque yo me siento muy inseguro”. Y desde luego que yo le decía “sí George, estoy súper nerviosa”. Incluso llegó a decirme que no estaba seguro si con él, habían contratado al actor indicado”.

Amor sin escalas

Con mucha sinceridad, la intérprete aseguró que luego comprendió el por qué de ese comportamiento en Clooney, y Kendrick detalló al respecto: “No fue hasta años después que ese recuerdo apareció en mi cerebro, y me di cuenta que él no estaba para nada nervioso, inseguro o pensando que habían contratado al actor equivocado. Quizá eso era algo que le sucedía en una etapa temprana de su carrera, pero que ahora era como una especie de gesto con el que sentía que podía hablar de su ansiedad, porque alguien iba a darle margen y estar tranquilo ante esa situación. Y eso hizo que para mí fuera todo más fácil”.

Amor sin escalas llegó a los cines en el 2009, y fue uno de los mayores éxitos de ese año. No solo recibió cinco nominaciones al Oscar (entre ellas a Clooney como Mejor actor y a Kendrick como Mejor actriz de reparto), sino que recaudó cerca de 160 millones de dólares, luego de una inversión de solo 25 millones. Y por otra parte, lanzó al estrellato a la mencionada Anna Kendrick, que a partir de aquí construyó una carrera que le permitió este año dirigir su primera película, El asesino del juego de citas.

Víctima de maltrato psicológico

Anna Kendrick AFP

Hace pocas semanas, Kendrick reveló que durante años estuvo inmersa en una relación abusiva, donde fue víctima de maltrato psicológico. Fue en su paso por el podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, que la intérprete de Notas perfectas habló del tema. “No era el tipo de abuso que lees en las revistas. No seguía el patrón tradicional porque yo leía todos los artículos y pensaba: ‘Esto no se parece... O sea, algunas cosas se parecen a como las están describiendo, pero no del todo”, contó advirtiendo que al principio le costó reconocer que era una víctima.

De hecho, durante mucho tiempo se convenció de que los problemas en la relación eran exclusivamente su responsabilidad. “Pensé que era yo quien debía cambiar, quien tenía algo malo (…) Yo le tenía tanto amor y tanta confianza a esa persona, que por fuerza pensaba que el problema tenía que ser yo. Si uno de nosotros está loco, soy yo. Por eso fue tan difícil decir: ‘No, espera, es él. Creo que esto es cosa suya’”, relató.

Anna Kendrick ETIENNE LAURENT - AFP

Si bien intentó mejorar las cosas asistiendo a terapia de pareja, esta experiencia generó todo lo contrario en ella, permitiéndole ver las cosas con mayor claridad: “Puse mi vida patas arriba intentando arreglar lo que me pasaba (…). El terapeuta me dijo que estaba orgulloso de mí, y ahí supe que algo había cambiado”, expresó.

“Siempre sentí que estaba tratando de mantener la calma en la terapia de pareja porque pensaba que en esas sesiones, él era capaz de mantener la calma de una manera que no lo hacía cuando estábamos fuera de la terapia”, sumó. Tras asegurar que cambiar su vida por completo fue difícil, “pero necesario”, Kendrick advirtió que su proceso de sanación aún continúa y que hoy se siente más fortalecida que nunca.

