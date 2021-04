Anthony Hopkins bailó y celebró su premio Oscar junto a Salma Hayek

Anthony Hopkins está muy feliz por su nuevo premio Oscar y tiene ganas de seguir festejando. El ganador a mejor actor por su papel en El Padre compartió su alegría con Salma Hayek, con quien se lo puede ver bailando en un posteo de Instagram que subió la actriz y recibió miles de comentarios.

Contento y desde Gales, el actor baila con Hayek al ritmo de Leonard Cohen. La actriz, que ha estado ocupada filmando escenas como la vidente encarcelada Pina Auriemma para House Of Gucci en Roma, escribió junto al video: “Celebrando con el rey Anthony Hopkins. Su segundo Oscar por su extraordinaria actuación en El Padre”.

El baile de Anthony Hopkins y Salma Hayek

Agradecido

A los 83 años, el intérprete consiguió su segundo premio Oscar [el primero lo recibió en 1992 por su trabajo en El silencio de los inocentes] y aunque no pudo recibirlo en persona, se mostró muy halagado con la distinción. En el film El Padre, el actor le dio vida a Anthony, un hombre de 80 años con demencia que rechaza desafiante a los cuidadores que su hija Anne (Olivia Coleman) le presenta. Con esta estatuilla, Hopkins se convirtió en el actor más longevo en ganar un Oscar.

En el momento de la ceremonia, el actor se encontraba en su tierra natal y por la diferencia horaria estaba dormido cuando anunciaron su premio. “Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido a las cuatro de la mañana cuando lo desperté para darle la noticia”, explicó a revista People el exagente de Hopkins, Jeremy Barber.

Más tarde, el actor agradeció el reconocimiento con un mensaje desde su cuenta de Instagram, donde además aprovechó para dedicarle el premio a Chadwick Boseman, el fallecido intérprete con quien competía en la nominación. “Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto”, expresó . Y continuó: “Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.

LA NACION