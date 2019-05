El empresario italiano desmintió la separación Fuente: Archivo

30 de mayo de 2019 • 14:06

Antonello Gandolfo, pareja de Iliana Calabró , acompañó a su novia a Los ángeles de la mañana y de este modo, desmintieron juntos los rumores de ruptura. Ayer corrió la noticia de que la actriz y su novio empresario se separaban definitivamente, porque el italiano vendió todas sus empresas para probar suerte en Londres.

"Soy italiano, tengo a mi madre que vive allá y está grande. Cuando vivís afuera y te llama tu mamá, así sea por un resfriado, te preocupa más. Voy a ir en diciembre, ahora y todas las veces que pueda. Si está grande y me llama, ahí estaré. Se tiene que hacer unos estudios y quiere que estemos con mi hermano para acompañarla", aseguró Gandolfo.

El empresario explicó también por qué no salió a desmentir la separación apenas se inició el rumor: "Soy bastante cerrado, mis cosas no las digo. En diciembre estuve con mis hijos en Londres y dijeron que estábamos separados. Este mismo periodista que ayer dijo que estábamos en crisis, aunque lo negamos, decía que estábamos separados igual. Dicen lo que quieren".

Ángel de Brito quiso saber sobre la fecha de vuelta del empresario, que estaba prevista para fines de junio, aunque nadie creía que se haga efectiva para ese momento. Iliana intervino rápidamente para despejar cualquier duda: "Estamos viendo qué hacer, si yo termino en LAM capaz se queda allá y me espera. Mi hijo está viviendo en Italia y también tengo ganas de ir a verlo. Es cierto que en diciembre me enojé porque se había ido, pero porque me gusta que estemos todos juntos sobre todo en las fiestas".

Su pareja, por su parte, fue claro sobre los motivos de su viaje: "Iliana tiene a la madre a media cuadra de la casa, pero yo la tengo a 11 mil kilómetros y la verdad me preocupa hasta cuando va al podólogo. Cuando se murió mi papá no me pude despedir, llegué un día después y eso no me lo puedo perdonar. Por supuesto que voy a volver, tengo hijas acá. Así que volveré".