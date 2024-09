Ashton Kutcher se refirió a las diferencias que establece entre su hijo e hija, y el rol que ocupa Mila Kunis

Escuchar

Casado desde hace casi diez años con Mila Kunis, Ashton Kutcher formó una de las familias más queridas de Hollywood. En octubre de 2014, ambos recibieron a su primera hija, Wyatt, y luego a un niño, al que llamaron Dimitri. En numerosas oportunidades, Kutcher habló sobre la importancia de su vida familiar, pero en una reciente nota, él se refirió por primera vez a las diferencias que establece en la forma de relacionarse con su hija, con respecto a su hijo.

Ashton Kutcher y Mila Kunis junto a sus hijos Wyatt (9) y Dimitri (7) en un partido que jugaron las Indiana Fever con Los Angeles Sparks en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles.

En un diálogo en el podcast Throwbacks, al actor le preguntaron qué se sentía ser padre de una nena, y él respondió: “No sé si esto fue porque ella llegó primero, o porque era una niña, pero cuando tuve a mi hija, jamás sentí un amor tan grande en toda mi vida. Y con Mila lo hablé un montón, jamás había amado así a alguien”.

Más adelante, Kutcher admitió que surgen formas distintas de relacionarse con su hijo e hija, y detalló: “Cuando él llora, yo asumo una actitud de “muy bien, ¿qué aprendimos aquí? Sigamos adelante”, pero cuando la que llora es mi hija, mi corazón sale de mi cuerpo y es como si no pudiera recuperarlo”. Aunque luego, él destacó que a Kunis le sucede algo similar, pero en viceversa: “Con mi esposa pasa igual. Ella es muy estricta con nuestra hija, pero es una ternura con nuestro hijo. Creo que de algún modo nos compensamos”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis Allen Berezovsky - Getty Images North America

Por último, el protagonista de That ‘70s Show concluyó que esas diferencias surgen, quizá, porque haya algo de “masculinidad tóxica” con la que él mismo carga, y que contribuye al relacionarse de manera distinta con su hijo, con respecto a su hija.

Una atípica declaración de amor

Mila Kunis y Ashton Kutcher se conocen desde su adolescencia

Se conocieron en el set de That ‘70s Show cuando eran apenas adolescentes. Luego, él se casó con una de las máximas estrellas de la época, Demi Moore y conoció el escarnio mediático. Aquel matrimonio terminó de la peor manera luego de que se expusiera su última infidelidad. Durante todo ese tiempo, fueron amigos, aunque ella lo amaba en secreto desde la primera vez que lo vio. Después de haber transitado un largo camino juntos, ahora, que conforman una de las parejas más consolidadas de Hollywood, Ashton Kutcher y Mila Kunis revelaron cómo fue la primera vez que el actor le dijo que la amaba.

La primera en remitirse a aquel lejano momento fue Kunis. En octubre del 2022, la actriz revelo en The Kelly Clarkson Show que el comienzo de la relación con su esposo se pareció bastante al final del matrimonio entre sus padres. “Mi papá le dijo a mi mamá que estaba enamorado de ella tres meses después de que su relación estuviera completamente destrozada. Y mi mamá le respondió: ‘Está bien, volvé a decírmelo por la mañana’. Me pasó lo mismo con Ashton”, reveló.

Ashton Kutcher y Mila Kunis @aplusk

“A los tres meses de nuestra relación, se presentó en mi casa a las dos de la mañana”, continuó la actriz de El Cisne Negro. En ese momento, el actor expresó por primera vez y “de una manera muy arrastrada” que la amaba. Al igual que hizo su madre en su momento con su padre, Mila lo envió a la cama, pero él le retrucó: “No. Y te amo”.

Sobre esa misma anécdota, Kutcher comentó: “Claro que lo recuerdo, aunque no sé cómo puedo recordarlo porque estaba realmente borracho... Entré en su casa y estaba cantando una canción de Kenny Chesney y le dije: ‘Vos y el tequila me vuelven loco’, porque había consumido demasiado tequila y es cierto que ambos me vuelven loco”.

El protagonista de El efecto mariposa dio más detalles de aquel extraño momento, y concluyó: “Le di una serenata para desahogarme. Luego le dije que la amaba. Y lo dije muy en serio”. La que luego se convertiría en su esposa, sin embargo, no se tomó muy en serio sus palabras. “Ella me miró y solo atinó a decirme: ‘Decímelo por la mañana’. Y lo hice. La desperté y le dije: “Escuchame: ¡Te amo!”.

