Así fue el último programa de Susana Giménez: la impactante entrevista a ella misma como La Mary, los anuncios de Tini y una visita a la casa de Gran Hermano

El 2024 llega a su fin y Susana Giménez decidió despedir su corto ciclo de esta temporada, su gran regreso a la televisión luego de cuatro años de ausencia, con todo. El show arrancó con un clásico de sus programas a lo largo de la historia: un musical que repasó las canciones más icónicas de sus distintos ciclos. Luego fue el turno de la esperada entrevista a Tini Stoessel y sus canciones, la aparición de Santiago del Moro y una visita a la casa más famosa del país que sorprendió a los flamantes participantes de Gran Hermano. Sin embargo, el plato fuerte de la velada fue la impactante entrevista que, gracias a la inteligencia artificial, Susana se hizo a ella misma cuando filmó La Mary, hace 50 años.

El último programa de Susana Giménez Adrián Díaz

A las 22 puntual comenzó la despedida. Con un despliegue de artistas sobre el escenario y una pantalla detrás que iba mostrando fragmentos de diferentes videos musicales de Susana a lo largo de la historia, comenzó el show. Quien se encargó de unir cada uno de los temas fue Marcelo Iripino, el histórico coreógrafo y bailarín de Susana, quien entró al estudio y le regaló a su público algunos pasos de baile. Para la velada, la conductora eligió un vestido al cuerpo de mangas largas con detalles bordados. Luego de agradecer, la diva destacó el tamaño de la tribuna y agradeció al público por estar allí. “Los amo”, disparó.

El momento de Tini Stoessel

Tini, la gran invitada del último programa de Susana Giménez Adrián Díaz

Luego de repasar el juego de la noche y de hacer algunas publicidades, Susana presentó a la primera invitada. “Este es el momento de presentar a nuestra artista más exitosa a nivel mundial”, anunció. De inmediato se abrió la gran pantalla que apareció Tini Stoessel. La artista repasó sus inicios luego de contar cómo fue la experiencia de cantar junto a Chris Martin, la producción la sorprendió con un video donde el líder de Coldplay le mandó un saludo. “Gracias por esto”, alcanzó a decirle una Tini muy emocionada a la producción una vez que el mensaje terminó.

La charla siguió con un tema más delicado: los dos duros años que Stoessel atravesó, primero por la enfermedad de Alejandro, su papá, y luego por las duras críticas a las que se vio expuesta. “Creo que es importante entender que todos pasamos por momentos difíciles, y es importante decirlo para quienes lo están escuchando”, compartió, a modo de mensaje. Tras la catarsis, y mientras el público gritaba “Tinipalooza”, Stoessel habló de su gran regreso a los shows en vivo. “Es importante para mí comunicar que vuelvo el año que viene a subirme a un escenario”, disparó, y adelantó algunos detalles de lo que será el gran evento que prepara desde hace meses: “Es algo distinto y original, voy a hacer mi propio festival”, contó. También habló de su vuelta a la actuación de la mano de Disney+ en la serie Quebranto.

Tini cantó en el último programa de Susana Giménez Adrián Díaz

Además de charlar con Susana, Tini agarró el micrófono y compartió con los fans que fueron hasta el estudio de telefe cuatro temas muy distintos. Arrancó con “Pa”, la canción que le escribió a su papá. Luego de un rápido cambio de look le puso ritmo a la noche con “Cielo” y su grupo de bailarines. Pasadas las 23.30, volvió a aparecer en la pantalla y cerró su participación en el ciclo con dos temas más en vivo: “Qué nos pasó” y “La triple T”.

Susana y La Mary, un encuentro histórico

El momento más destacado de la noche fue la charla que Susana tuvo con ella misma en su época de La Mary. El encuentro, que sorprendió por el realismo de las imágenes y la impecable fluidez del diálogo, fue posible gracias a la inteligencia artificial. “Voy a compartir con ustedes un momento único. Es una experiencia increíble la que vamos a vivir. Vamos a recibir nada más ni nada menos que a la protagonista de La Mary”, anunció Susana. Luego de un breve clip, entró al estudio la Susana de aquella época, de 1974, luciendo un vestido celeste de líneas simples y mangas con volumen. Una actriz morocha de 30 años que buscaba un lugar en el mundo del espectáculo.

“Qué locura”, exclamó apenas entró la Susana de 30. “¿Cómo estás? !Qué flaquita que eras!”, la recibió la Susann actual. “Cómo vos”, retrucó La Mary, y así fue el primer encuentro entre la misma mujer con 50 años de diferencia. “Vení, pasemos al living, así hablamos un poquito y vos me contás lo que querés que yo te diga, porque en realidad es una nota a mí misma”, anunció la conductora, y a lo largo del encuentro así fue: La Mary preguntó sobre el amor, pero también sobre el éxito y sobre su futuro en el medio.

El ida y vuelta arrancó con el asombro de La Mary por el gran show de conductora y el cariño del público. “¿Sabés cuánto trabajé para esto?”, reaccionó la diva, y habló del largo camino que recorrió hasta llegar a ser quien es hoy mientras su yo del pasado la escuchaba asombrada. “Tengo tantas preguntas que lo quiero saber todo. Si nos vamos a volver a casar, si vamos a tener más hijos, si vamos a conocer a Rita Hayworth”, le preguntó risueña la Susana morocha a su yo del futuro.

Susana respondió a cada una de las preguntas de La Mary: contó que cuando la célebre actriz de Hollywood vino y participó de la mesa de Mirtha Legrand no pudo ir, reveló que se hizo rubia por un error de un peluquero en Venezuela y aseguró que extraña de aquella época la juventud. “Viví, hice todo lo que me gustó en la vida. Viajé, amé, fui amada, el sol iluminó mi vida”, repasó. Luego, aseguró que de volver el tiempo atrás no cambiaría nada. “No, nunca cambiaría ni un minuto de mi vida”, explicó, aunque hizo una salvedad: habló de su mamá y lamentó no haber estado más cerca de ella. “No la valoré tanto en mi niñez y en mi juventud como después”, confió.

En relación al plano sentimental, Susana abrió su corazón. “¿Vamos a sufrir mucho por amor?”, consultó La Mary, intrigada por su propio futuro. “No. Vamos a amar mucho. Pero sufrir no. No hay que sufrir por amor. Si no va, te vas”, sorprendió la Susana actual. Si bien no quiso dar ejemplos, la diva confesó que hizo muchas locuras por amor. También se negó a decir quién fue el gran amor de su vida. “Sabía que me lo ibas a preguntar pero nunca contesto esto porque menos uno o dos… muchos murieron. Otros viven. Por eso no quiero hablar”, se enredó. “Yo lo voy a sentir”, intentó sacarla del apuro la joven Susana. “Sí, vas a ver”, la intentó calmar la diva.

Susana aseguró que ya no puede pedir nada a la vida, que extraña a su mamá, que los hombres ya no le interesan y le adelantó a La Mary que va a ser muy feliz. “¿Nos vamos a volver a casar?”, quiso saber la joven. “No te lo aconsejo”, respondió la Susana con experiencia. “Es una desgracia, Si te tengo que contar la verdad a mi muy bien no me fue con el matrimonio”, se sinceró. “El amor tiene que ser divertido y con humor. Te va a tocar uno que no sabés lo pesado que es”, advirtió con humor. También le contó que con Monzón estuvo cuatro años y que fue muy intenso, le aconsejó que disfrute de cada experiencia -”Vas a tener una vida fabulosa”, le adelantó- y le advirtió que alguien le iba a robar “amparado por la ley”. “Te vas a divertir. Menos con ese, te vas a divertir”, intentó tranquilizarla.

Luego de la nota, Susana se sentó en su escritorio y compartió su reflexión sobre la experiencia: contó que La Mary era una actriz, que trabajaron en el rostro y la voz con inteligencia artificial y reconoció que al principio se negó a hacerlo. “La verdad es que me encantó. Está hecho como los dioses”, celebró. “Yo veía mi cara y decía ´qué bárbaro´. La verdad es que me tocó el corazón”, se sinceró.

