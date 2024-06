Así fue la despedida de Marina Calabró de Lanata sin filtro: “Un ciclo cumplido”

Escuchar

Esta mañana, Marina Calabró se despidió de Lanata sin filtro . Luego de 9 años junto al reconocido periodista, un escándalo mediático por un amor fallido con Rolando Barbano -compañero de envío- y un Martín Fierro por su labor, la columnista de Espectáculos le dijo adiós al programa que la vio crecer. “Un ciclo cumplido”, aseguró.

Sin el creador de PPT sentado en su silla, fue Jesica Bossi la encargada de darle el pie a Calabró para su discurso final. Sin embargo, antes de ceder el micrófono confirmó la noticia sobre el reemplazo de su ahora excompañera: será Augusto Tartúfoli, quien estará sentado en la mesa del estudio de Mitre el lunes por la mañana. “Qué bueno. Estoy muy feliz de que venga Augusto”, expresó Calabró al escuchar a Bossi. “Lo quiero, somos amigos hace 20 años, trabajamos juntos en Contalo, contalo”, recordó y agregó que también compartieron panel durante cuatro temporadas en Intrusos y en Confrontados.

Marina Calabró se despidió de su columna en Lanata sin filtro

Antes de hablar, Bossi se tomó unos minutos para destacar su labor: “Yo personalmente le quiero agradecer todos estos años compartidos. Sobre todo los viejos tiempos, cuando todos estábamos acá, y nos disfrazábamos de princesas, de carnaval carioca”. “A usted le va a ir bien en lo que sea, en lo que quiera hacer. Es Sarmientito, no falta, estudia, tiene todo anotado, tiene una chispa que imagino que es hereditaria y ha dejado su marca en Lanata sin filtro”, agregó. “Hoy la noté caídita, pero no, disfrute del último programa”, la alentó.

“Muchas gracias a vos Jesi”, le devolvió Calabró con la voz más calma que de costumbre. Luego de halagar a la conductora y agradecer a todos sus compañeros -sin mencionar a nadie en particular- por hacerle “el aguante en público y en privado”, la periodista aprovechó para mandarle un beso a Lanata . “Esto lo hice a través de Elba, que estuvimos hablando ayer y hoy. Iré de visita cuando él esté de nuevo en el programa a darle un abrazo en persona”, explicó.

Calabró también hizo una reflexión sobre su paso por Mitre. “Fue un ciclo cumplido , hermoso, que me dio todo lo bueno que uno puede esperar de un programa de radio. Que me ayudó a instalarme como periodista de Espectáculos, que me ayudó a terminar de confiar en mí para hacer actualidad y que solamente me abrió puertas: las de DDM en su momento, las de LN+, las de El observador. Y me sigue abriendo puertas. Es un hasta pronto, nos reencontraremos. Y ojalá sea una despedida con alegría porque sólo siento gratitud en el pecho, en el corazón, y una sonrisa en el alma”, cerró, con un hilo de voz.

Tras un breve corte publicitario, Calabró volvió a ser el centro de la escena del programa, pero por su última columna en Mitre. “Aquí estamos, Bossi. Con cuánta algarabía. Me gusta porque las despedidas tristes no van ”, remarcó. También fue la encargada de cerrar el programa con un “los quiero”. En ningún momento del envío Rolando Barbano, exnovio de Marina, hizo referencia a su partida.

Su llamativa renuncia

Después de unas semanas en las que se convirtió en el foco de atención por haberle dedicado el Martín Fierro que ganó a su expareja, Calabró sorprendió con su renuncia a Mitre. En una charla con los periodistas de LAM, la politóloga aclaró los tantos sobre los rumores que circularon en relación con los motivos que la llevaron a tomar esa determinación.

“Tiene que ver con una decisión profesional, lo que quiero contar es que no hay ningún tipo de factura. El programa duraba cuatro horas y ahora tres, el espectáculo es como el cotillón, entiendo que haya sido parte de la variable de ajuste cuando te sacan una hora de programa”, comenzó diciendo la periodista. Y agregó: “Yo lo hablé con Jorge desde el 19 de marzo, ya planteando la posibilidad y decisión de la salida. Él me explicó lo que era lógico, en un programa de tres horas no podía hacer un bloque y medio de espectáculos”.

Al escucharla, Ángel de Brito le preguntó por Barbano y la incómoda situación que vivieron en la entrega de los Martín Fierro. “No pasa nada, así como creo que no se me puede juzgar por lo que me salió del corazón, no hay que juzgar a nadie por lo que dijo o no dijo. Somos todos adultos, me parece que todo es válido. Fue algo que me salió del alma. Ya está, no le quiero dar más vueltas”, aseguró, y completó: “Quiero mirar para adelante, si no me la paso clavándome puñales”.

