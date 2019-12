La modelo faltó esta mañana a su programa y contó los verdaderos motivos de su ausencia Crédito: Instagram

Esta mañana arrancó Nosotros a la mañana y algo llamó mucho la atención: Nicole Neumann no estaba sentada en el panel como de costumbre. Esto no sólo tomó por sorpresa a la audiencia, sino también a sus propios compañeros que, al parecer, hasta los primeros minutos de aire del programa aún no sabían nada del paradero de la modelo ni de los motivos de su ausencia.

Minutos antes de que termine el programa de eltrece, el misterio fue develado por Tomás Dente, quién recibió un audio de Neumann explicando por qué no fue al programa. "Hola chicos, ¿cómo andan? Los extraño. Mil mil disculpas", comenzó la ex de Fabián Cubero con una voz distinta a la habitual.

Y enseguida contó con lujo de detalles los motivos por los cuales se ausentó esta mañana. "La realidad es que debería estar en reposo desde el viernes por mi rodilla, cosa que claramente no hice. El lunes y el martes salí de casa a las 7 de la mañana, entre el colegio de las nenas, el programa y el 'Bailando...', estoy volviendo a casa casi 12 de la noche", relató la rubia que hace unos días sufrió una lesión en su pierna cuando saltaba junto a sus hijas en una cama elástica.

"Ayer de tanto estar parada y trasladarme todo el tiempo, volví y me tomé un miorelajante porque me dolía la rodilla. La realidad es que se ve que me desmayé, no me di cuenta de poner el despertador ni nada y me quedé dormidísima. Me desperté cuando estaba arrancando el programa, re asustada con la hora, me quería morir", confesó la modelo muy apenada.

Tras el reto de sus compañeros por no hacer el reposo correspondiente, la panelista aclaró que mañana vuelve al ciclo sí o sí. "Qué va a ser, cosas de salud que pueden pasar. No había tomado nada hasta ahora porque no me había dolido la rodilla, pero se ve que tanta actividad me complicó un poquito, mil disculpas. Mañana como todas las mañanas estoy ahí de vuelta", concluyó.