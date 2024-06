Autoridades de la UBA se presentaron ante los alumnos de Pedro Brieger tras las denuncias de acoso sexual en su contra; nuevos testimonios

Escuchar

Ante las acusaciones de acoso sexual contra el periodista y docente Pedro Brieger, la Universidad de Buenos Aires avanza en la investigación interna . Este miércoles, a las 17, Brieger no se presentó a su última clase de Sociología de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires . Sí lo hicieron, sin embargo, su profesor adjunto Enrique Herszkowich y las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales: Rodrigo Salgado, director de la carrera de Sociología; Sandra Guimenez, secretaria académica; y Malena Magnasco, titular de la Secretaria de Géneros y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales.

Frente a los estudiantes —y tan absortos como ellos— los directivos comunicaron que a raíz de las acusaciones de acoso en contra de Brieger, la Facultad comenzó a arbitrar los mecanismos institucionales correspondientes. Según pudo saber este medio, hasta la semana pasada no existía en la UBA una sola denuncia contra Brieger. Los testimonios que —hasta el momento— salieron a la luz en los últimos días habrían ocurrido dentro del ámbito periodístico (en entrevistas o coberturas) y en la escuela de estudios terciarios Taller Escuela Agencia (TEA).

En el aula, la secretaria de Géneros detalló el funcionamiento del protocolo y destacó la importancia de las denuncias y de los espacios de contención que existen en la universidad. Además, las autoridades llevaron tranquilidad respecto a la cursada y a la postura institucional frente a los casos de acoso: “ La universidad toma nota de las denuncias, se solidariza con las víctimas y activa el protocolo”.

Pedro Brieger Redes

Una de las acusaciones públicas fue realizada por la periodista Leticia Martínez que se desempeña en la TV Pública, El Destape y Futurock y que, según relata, fue acosada por Brieger en 2010 dentro de la redacción de la revista Caras y Caretas. Su testimonio, para LA NACIÓN.

—¿Qué pasó con Pedro Brieger?

—Me lo presentó un conocido en común. Él era un referente para mí y una vez me lo crucé en un evento laboral y le consulté si tenía trabajo para mí. Me dijo que podía ayudarlo mandándole noticias de Siria, algo que yo hice gratis por un tiempo. Eso fue todo. Un día fui a Caras y caretas a hacerle una entrevista (él tenía un programa radial para un portal) y ahí en la redacción mientras yo le hacía la entrevista, sacó su pene y se empezó a masturbar . Yo le decía ´Por favor, no´. A él no le importaba nada. Había un hombre de seguridad cerca y a él no le importaba. Fue horrible. Yo estaba tan shockeada por la situación que hasta me volví en subte con él... Después yo estaba mal, angustiada. Me sentía culpable, responsable por no haber sabido ponerle un freno. Él era un referente. Yo lo admiraba y creía que si hablaba me podía faltar laburo.

Soy uno de los casos que cuenta Alfie de PB. Le pedí hacerlo de forma anónima porque simplemente tenía miedo (también verguenza). Ver que somos tantas (es increíble la cantidad de casos) y sentir un fuerte acompañamiento, me quitó el miedo y por eso estoy acá contándolo. — Leticia Martínez (@aletimartinez) June 25, 2024

—¿Te lo volviste a cruzar?

—Evité toda situación donde podía llegar a cruzármelo. Cosas de la vida: hoy soy parte de Internacionales en la TV Pública en el mismo noticiero y el mismo rol que tenía él.

—¿Cómo te sentís ahora que te animaste a dar tu testimonio?

—Lo que vemos es que hay un patrón de conducta. Le gustaba exhibirse y estar en riesgo con chicas de más o menos la misma edad, de veintipico, que estuviesen en los comienzos de su carrera profesional. Me da pánico pensar cómo el miedo, la vergüenza, la manipulación, entre otras cosas, nos paralizaron tanto tiempo, pero acá estamos . Fue fundamental sentirnos acompañadas para poder contarlo.

Laura Di Marco: “No es un hecho aislado”

La periodista Laura Di Marco, columnista de LA NACION, también se sumó a las acusaciones: “Me pasó lo mismo. Yo era una piba que salía de una beca en el diario Clarín y trabajaba en la revista Somos. Corría 1993. Pedro Brieger colaboraba con esa revista. Yo le conté lo que me había pasado a los amigos, a algunos colegas. Sucedió hace muchos años. Ni se hablaba de acoso sexual. Instalar ese tema fue un gran trabajo del movimiento feminista”.

“Para mí lo importante es que estamos en una época donde la verdad sale a la luz y en la que se puede empezar a hablar de estas cosas, a pesar del miedo. En una profesión tan machista como es el periodismo -sobre todo el político y económico- el caso Brieger no es un hecho aislado”, destacó Di Marco en diálogo con LA NACIÓN.

Me pasó lo mismo. Tal como lo decís. Y lo conté a los amigos, a algunos los colegas. Sucedió hace muchos años. Ni se hablaba de acoso sexual. Instalar ese tema fue un gran trabajo del movimiento feminista.

NO IMPORTA QUE HAYA SIDO APROPIADO POR EL KIRCHNERISMO.

¿LO DIGO DE… https://t.co/rVDOLYkSbO — Laura Di Marco (@_LauraDiMarco) June 26, 2024

La continuidad laboral de Brieger

Según fuentes a las que accedió este diario, Brieger no se presentaría a tomar los exámenes finales en la UBA. La instancia de evaluación de su materia implica la entrega de una monografía que los estudiantes le van a dar al profesor adjunto de la cátedra.

La materia Sociología de Medio Oriente —de la que Brieger es titular hace por lo menos 20 años— es optativa y todos los años se dicta sólo en el primer cuatrimestre, por lo tanto este año, como contempla la planificación habitual, su apellido no forma parte del staff académico del segundo semestre.

Se prevé que en los próximos meses se resuelva la condición del profesor y las medidas a seguir. “Se encuentra en evaluación la situación del docente involucrado, quien, de acuerdo a la planificación académica no dictará clases en el próximo cuatrimestre en la Facultad” , señala el comunicado oficial de la Facultad de Ciencias Sociales.

Además, Brieger dirige Nodal, un portal de noticias de América Latina y el Caribe que al momento sigue en funcionamiento. Según pudo saber LA NACIÓN, a raíz de las acusaciones de acoso sexual en su contra, el periodista ya no formará parte de Marca de radio—que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio La Red AM 910. La noticia fue confirmada por el conductor del programa, Eduardo Aliverti, que no dudó en confirmar a este diario: “Yo tomé la decisión”.

LA NACIÓN intentó comunicarse con Pedro Brieger en distintas oportunidades, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta del periodista.