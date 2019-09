Baby Etchecopar criticó el servicio de taxis K: "No sean tan fascistas"

Baby Etchecopar estalló contra los taxistas K Crédito: A24

18 de septiembre de 2019 • 14:04

El programa de radio de Baby Etchecopar tiene un fiel ejército de seguidores entre los taxistas de Buenos Aires, muchos de los cuales comparten sus duras críticas a las políticas y funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Ahora, el surgimiento de un servicio de taxis para kirchneristas que privilegia figuras como las de Víctor Hugo Morales y Roberto Navarro en el dial provocó la furia del conductor, que estalló en su programa Basta Baby (A24) contra esta iniciativa.

"Hay un grupo de taxistas K y yo voy a proponer un grupo de taxistas 'D', 'demócratas'", dijo. "Que pueda subir todo el mundo tranquilo y que no sean tan fascistas de poner la radio con Navarro para hacer una unidad básica y lavarle la cabeza".

Además, instó a su público a rebelarse contra este proyecto: "Yo le propongo a usted que me ve y piensa más o menos parecido a lo que tiene que ser un país decente, cuando se suba a un taxi K y escuche que le están lavando la cabeza, bájese y diga: 'No, esta m(...) yo no la tomo, yo quiero escuchar música'".

El servicio para partidario K lo brinda el grupo Taxistas Unidos y Organizados (TUyO), un conjunto de 200 titulares y choferes de taxis surgidos de la agrupación Taxistas Unidos, los más férreos detractores del funcionamiento de Uber en Buenos Aires.