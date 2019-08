Mati Napp y Flor Vigna, cada vez más juntos Crédito: Prensa LaFlia

No caben dudas que son una de las parejas del momento. Flor Vigna y Mati Napp aún no hablan de noviazgo, pero cada vez ocultan menos su historia de amor. Y la noche de lunes en el Bailando por un sueño, la iniciaron ellos. Al momento de presentarlos, Marcelo Tinelli quiso hablar primero con el coach y le preguntó cómo estaban la relación entre ambos: "Estamos muy bien así. Novios todavía no, pero llevamos un tiempito juntos. A la gente le gusta, pero lo importante es que nos guste a nosotros dos. Estamos muy contentos".

Cuando Tinelli tuvo la posibilidad de hablar con Vigna, le preguntó por el mismo tema: "Mati me hace muy bien. Me hace reír mucho, es muy chistoso aunque acá sea tímido". Finalizado ese momento, el equipo se sumergió de lleno en el baile. Pero al momento de la devolución, la mirada del jurado debió demorarse cuando el conductor dio pie a un segmento que es habitual en ShowMatch, y es el del beso entre las parejas recién formadas. Mientras Facu Mazzei, cantaba "Me haces bien", Flor y Mati se besaron dos veces y sellaron ese vínculo en el piso del programa.

Con respecto a la performance del equipo, Ángel de Brito los felicitó, consideró que cumplieron todas las consignas a la perfección, pero quiso pedir BAR (7). Carolina "Pampita" Ardohain opinó que el momento del baile entre Flor y Mati estuvo desaprovechado, consideró que "no hubo la química esperada", y notó algunas desprolijidades de Vigna: "Fallas muy chiquitas, para un equipo que siempre es muy perfecto" (8).

En su turno, Florencia Peña coincidió en que el equipo siempre gusta, y expresó que "Flor está bailando mejor que nunca", y concluyó: "Chicos, estuvieron muy bien" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino coincidió con Pampita, y consideró que la pareja de Mati y Flor, en la coreo, estuvo tímida: "Esperaba más ahí. Y Mazzei quiere cantar siempre, eso no me gustó. Igual me gustó hasta ahí" (4).

En el momento del BAR, Flavio Mendoza solo declaró: "A mí me encantan. Este es un talento increíble. Me parece que al equipo le faltó algo explosivo, técnicamente Flor está increíble, Facundo también. Para mí es punto para arriba". Por su parte, Laura Fidalgo opinó que la coreo fue "estupenda", pero notó algunos problemas en la actitud ante determinados movimientos, sin embargo les dio un punto. En el final, Aníbal Pachano se sumó a las felicitaciones aunque "hubo momentos que fueron cri cri, cri cri", y decidió mantener el puntaje.