En mayo de este año Barby Franco sorprendió en Instagram con un video "paranormal" a las 3 AM desde su casa. Invitada a diferentes programas, la pareja de Fernando Burlando eligió el de Pampita para detallar sus creencias y contar de qué se trataban las imágenes.

"Es el espíritu de un nene que murió y fue enterrado abajo de mi casa", había revelado tras recibir el informe de personas que se dedican a detectar espíritus.

En su momento reveló que en su casa tenía experiencias extrañas, ya que se le prendían luces, se le apagaban las teles y las puertas se abrían solas. A meses de aquella experiencia épica, la modelo fue consultada por sus seguidores respecto al pequeño espíritu.

"Contá sobre Mateo el espíritu", le escribieron, y sin dudar la mediática se tomó el trabajo de buscar el extraño video para poner al tanto a los seguidores.

"Según el señor que vino a limpiar mi casa, Mateo (yo le puse Mateo) es un niño que vive acá. Hace travesuras como todo niño. Personalmente a mí no me molesta, me siento protegida con él pero la mayoría se asusta. Es un alma buena blanca, por suerte tengo muy buena onda con él", finalizó.

Barby Franco y el espiritu de su casa 00:12

