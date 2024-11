Barry Keoghan habló sobre su difícil infancia: “Mi mamá murió de una sobredosis y mi hermano y yo vivimos en 13 hogares de acogida”

Barry Keoghan rompió el silencio y enfrentó las versiones que indican que es un “padre ausente” de Brando, su hijo de dos años. Además, el actor irlandés brindó detalles de su tumultuosa infancia y relacionó su pasado a la manera en la que afronta la paternidad.

“La gente tiene una especie de juicio sobre mí como padre. Y yo les digo: ‘Bueno, si en tu infancia no pasaste un solo día lo que yo pasé, no tenés derecho a opinar”, disparó el actor este lunes, en The Louis Theroux Podcast. A partir de ese momento, el protagonista de Saltburn, de 32 años, comenzó a desandar su triste historia y reveló que jamás pudo entablar una relación con su propio padre. “Fui criado por una madre soltera que luchaba contra sus adicciones, y por mi abuela”, recordó.

Además, indicó que desde los cinco a los nueve años, él y su hermano menor vivieron en hogares de acogida. “En esos siete años pasamos por 13 hogares diferentes. Mi madre murió de una sobredosis cuando yo tenía 12 años”, rememoró.

Keoghan dio la bienvenida a su único hijo en 2022, junto a su exnovia Alyson Kierans. A pesar de que durante un tiempo compartió en sus redes sociales publicaciones junto al pequeño Brando, decidió dejar de hacerlo después de recibir una avalancha de críticas llenas de odio por las decisiones que tomaba como padre. “Hay mucho odio en Internet. Si no tuviera la piel ya curtida o no fuera una persona fuerte, no estaría sentado aquí”, aseguró el actor al respecto.

Y agregó: “Por supuesto que me afectó el hecho de convertirme en padre sin contar con un modelo a seguir. La gente simplemente interpreta mis acciones como una actitud de pereza y dice: ‘Oh, eso no es excusa para ser un padre ausente’. Pero yo no soy un padre ausente”. Según su punto de vista, muchos usuarios de redes sociales usaron a su hijo “como munición” en su contra, y es por esa razón que su intención es protegerlo alejándolo del foco de atención. “Cuando más atención he recibido últimamente a medida que me fui haciendo más conocido, menos he publicado sobre mi hijo, porque no creo que sea justo para él”, explicó. Y señaló: “Hay gente enferma ahí afuera”.

A pesar de que Keoghan dejó de publicar sobre su hijo para intentar controlar la narrativa sobre su paternidad, su decisión solo empeoró las cosas. “Como yo lo controlé, la gente se inventó una historia y empezó a decir: ‘Es un padre ausente. Un padre irresponsable’ y cosas más repugnantes que ni siquiera puedo repetir”, continuó. “La mera audacia de algunas personas me enferma. Me pone furioso”, indicó.

El actor de Batman insistió en que “la gente no tiene ni la más mínima idea” de cómo es él realmente como padre. “Y claramente no les voy a dar de comer. No les voy a dar más material y ni voy a dejar de hacer lo que siento que es correcto. No voy a decirles: ‘¡No, no, no! ¡Miren, estoy con mi hijo!’ No se merecen eso”, adelantó.

Keoghan estuvo en pareja con Kierans, la madre de su hijo, durante casi tres años antes de separarse durante el verano de 2023. Sin embargo, la pareja no confirmó su ruptura hasta enero de 2024.

