Ben Affleck está listo para volver a las citas, pero con una condición que no piensa negociar

Luego del difícil divorcio que atravesó con Jennifer Lopez, en donde los problemas maritales se convirtieron en debate público, Ben Affleck finalmente está listo para volver a apostar por el amor y comenzar a salir con otras mujeres.

El actor, de 52 años, que lucha desde hace años con su adicción al alcohol, es consciente que hoy en día lo más importante es no poner en peligro su sobriedad, por lo que busca mujeres que estén sobrias y puedan adaptarse a su estilo de vida saludable .

“Ben no ha renunciado a las relaciones y al amor, pero ahora recién se siente listo para seguir adelante y empezar a salir de nuevo con alguna mujer”, dijo una fuente cercana a la estrella al Daily Mail. “No va a lanzarse a nada serio hasta que el divorcio haya finalizado, pero eso no significa que no pueda tener citas”, añadió.

“Solo quiere salir con alguien que esté sobrio o, en caso de que haya tenido problemas alguna vez, se encuentre en recuperación. Estos dos últimos años han sido duros para Ben y mientras empieza a recuperarse, solo hay una cosa que tiene muy clara: su recuperación está por encima de todo. No va a poner en peligro su sobriedad”, aseguró esta persona que lo conoce.

Affleck se mudó de la mansión que compartía con Lopez, valuada en 68 millones de dólares, a un departamento de soltero alquilado en el barrio de Brentwood, California. En ese momento, sus amigos tuvieron miedo de que pueda recaer en el alcoholismo, debido a la presión pública del divorcio. Lopez, preocupada por quien se estaba convirtiendo en su ex, acudió a Jennifer Garner, madre de los hijos del actor, para pedirle consejos de cómo ayudarlo en este momento.

El miedo a una recaída también se convirtió en noticia, algo que le molestó mucho a Affleck, que se enojó por el hecho de que la gente pensara que había vuelto al alcohol. “Porque no lo hizo”, explicó la fuente. “Como todo alcohólico, Ben se levanta con un objetivo en mente: mantenerse sobrio ese día”.

A lo largo de los años, Affleck ha hablado abiertamente de su lucha contra la adicción. La estrella dejó de beber por primera vez en 1997. “Solo quería dejarlo”, declaró a un periodista en 1998. “Empecé a arrepentirme de algunas cosas que hacía cuando estaba borracho. Es divertido estar fuera de control, pero luego pienso: ‘Creo que he herido los sentimientos de esa persona’, ‘He hecho el ridículo’ o ‘No quería besar a esa chica’. Casi no tengo inhibiciones, así que es peligroso para mí”, añadió.

El actor buscó tratamiento para el alcoholismo en 2001 y volvió a ir a rehabilitación en 2017 y 2018, después de que Garner -con quien comparte a sus tres hijos, Violet, Fin y Samuel- organizara una intervención con la ayuda de un coach en su casa. “Bebí con relativa normalidad durante mucho tiempo. Lo que pasó fue que empecé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando”, le dijo a The New York Times en 2020. “Esto fue en 2015, 2016. Mi forma de beber, por supuesto, creó más problemas matrimoniales”.

Lopez y Affleck se casaron en julio de 2022 en Las Vegas, en lo que se convirtió en una de las segundas vueltas más celebradas en el mundo del espectáculo: a comienzos de 2000 tuvieron una relación que terminó justo antes de pasar por el altar, en 2004. Ese mismo año, ella se casó con el cantante Marc Anthony y la pareja tuvo a los mellizos Maximilian y Emme, hoy de 16 años. Affleck, por su lado, estuvo casado con Jennifer Garner entre 2008 y 2018.

En agosto, Lopez, de 55 años, pidió el divorcio en una corte de Los Ángeles sin la intervención de un abogado. Lo hizo el mismo día en el que hubiera cumplido dos años de casada. Según los documentos, la actriz indicó que la fecha de separación fue el 26 de abril de este año. Ahora, la expareja se enfrenta a una pelea de divorcio, ya que antes de pasar por el altar no firmaron ningún acuerdo prenupcial. Según se estima, habría una fortuna de más de 400 millones de dólares en juego y una mansión que compraron en común, la cual está valuada en 60 millones.

