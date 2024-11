Ben Affleck y Jennifer Garner compartieron un día muy especial junto a sus tres hijos

Pese a estar separados desde hace varios años, Jennifer Garner y Ben Affleck mantienen una muy buena relación y así lo demostraron esta semana cuando se los vio juntos participando como voluntarios, en un evento por el Día de Acción de Gracias. Ambos junto a sus hijos sirvieron platos de comida a personas sin hogar en Los Ángeles.

A través de un posteo en Instagram, la organización benéfica The Midnight Mission agradeció la presencia de los actores y su aporte. “Gracias, Ben y Jennifer, por servir comidas y compartir sonrisas en este día especial. Su compasión nos recuerda a todos el verdadero significado del Día de Acción de Gracias: unirnos para apoyarnos unos a otros”, destacó la organización sin fines de lucro.

Affleck y Garner lucieron delantales blancos y fueron fotografiados junto a otros voluntarios, incluidos la actriz Sarah Paulson, el bailarín Sasha Farber y la figura televisiva Jenn Tran. No es la primera vez que los actores se muestran unidos en causas solidarias: “Descubrí que obtengo mucho provecho al dedicar un poco de mi tiempo a otras personas. No sé si les ayuda o no, pero sé que me resulta útil a mí”, había reflexionado Affleck en una entrevista con la revista People. “Es fácil levantar las manos y decir que no hay nada que puedas hacer. Pero la verdad es que hay personas que quieren mejorar sus vidas y que necesitan ayuda. Es algo realmente poderoso poder conectarse con la gente ”, había destacó el aclamado actor.

Edward Gelhaus, Sasha Farber, Jenn Tran y Jennifer Garner durante un evento solidario SASHA FARBER/INSTAGRAM

Un día especial

El hecho de que Garner y sus hijos compartieran la jornada con Affleck también tuvo un significado especial para el actor, ya que fue el primer Día de Acción de Gracias desde que su exesposa, Jennifer Lopez, solicitó el divorcio en agosto pasado, después de menos de dos años de matrimonio.

Más allá de que ya no los une un vínculo de pareja, Garner y Affleck se suelen mostrar muy compañeros entre ellos y muy presentes en la vida de sus tres hijos, Samuel, Seraphina y Violet. Recordemos además que la actriz de Elektra siempre apoyó al actor en todas sus internaciones y recaídas, producto de su adicción al alcohol.

Garner y Affleck se conocieron en el rodaje de Pearl Harbor y afianzaron su amistad en la filmación de Daredevil. Con el tiempo, ese lazo se transformó en amor. Se casaron en 2004 y poco a poco formaron una familia. Si bien puertas para afuera su vínculo parecía muy sólido, en 2015 decidieron separarse, aunque el divorcio se oficializó tres años después. Los problemas con el alcohol y algunas desprolijidades por parte del actor hicieron que los últimos años del matrimonio fueran bastante difíciles de atravesar para Garner, quien, sin embargo, siempre se mostró muy atenta a ayudarlo para que pudiera superar sus adicciones.

Y ahora, tras su reciente divorcio de Jennifer Lopez, Affleck encontró refugio en sus hijos, en su trabajo y en estas acciones solidarias que comparte con su familia.

Garner y Affleck, una expareja muy unida x17/The Grosby Group

El difícil momento de Jennifer Garner

En la previa del Día de Acción de Gracias, Jennifer Garner anunció la muerte de su perro Birdie, un golden retriever que llegó a su vida, tras su separación de Affleck en 2015. La actriz compartió la noticia a través de Instagram con un sentido mensaje.

“Birdie nos hizo saber el jueves que no se sentía bien (Birdie es una reconocida amante de la comida y nunca se saltaba una)”, escribió Garner al pie de la foto. “Nos sorprendió saber que no solo estaba muy enferma, sino que estaba al final de su vida”.

El episodio tuvo lugar días después de que su hija, Violet Affleck, regresará de la universidad para festejar el Día de Acción de Gracias en familia. “El veterinario nos dijo que los perros suelen aguantar hasta que su dueño regresa a casa de la universidad”, señaló con profundo dolor la actriz de Daredevil.

“Creemos que Birdie hizo precisamente eso para que pudiéramos acariciar juntos sus suaves orejas y agradecerle por ser el mejor perro del mundo”, sostuvo Garner. Además, explicó que Birdie, antes de llegar a sus vidas, fue entrenada como un perro de terapia para visitar el Hospital Infantil de Los Ángeles.

“Sabías exactamente cómo darle a la gente lo que necesitaba… Vivió una vida de perro feliz y ahora está en el papel que nació para desempeñar: el de ángel”, escribió la actriz de 52 años en sus redes sociales. “Es un regalo amar y ser amado por una criatura como Birdie The Doggie”, agregó.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer para ofrecer sus condolencias por su perdida. “No te disculpes por tu dolor. Nuestros bebés peludos son nuestra familia”, comentó un usuario.

