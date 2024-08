Ben Affleck y su vínculo con Kick Kennedy, la sobrina nieta de John Fitzgerald Kennedy

Escuchar

Hace una semana, Jennifer Lopez terminó de confirmar los rumores de crisis con su marido, Ben Affleck, cuando solicitó formalmente el divorcio. En medio de todo esto, el actor habría encontrado consuelo en los brazos de otra mujer. Según pudieron saber varios medios norteamericanos, la estrella de 52 años estuvo pasando mucho tiempo en compañía de Kick Kennedy, la hija de 36 años de Robert F. Kennedy Jr y sobrina nieta de John Fitzgerald Kennedy.

Según afirma el medio Page Six, varias personas los habrían visto juntos en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills y otros lugares de moda . Hasta el momento no se sabe la naturaleza de la relación entre ambos, si es una amistad o un incipiente romance, ya que todavía no han surgido fotos de ambos juntos.

Tras la consulta de varios medios, Kennedy declinó hacer comentarios, mientras que los representantes de Affleck no respondieron.

¿Quién es Kick Kennedy?

Hija de Robert F. Kennedy Jr. y sobrina nieta de John F. Kennedy, Kathleen Alexandra “Kick” Kennedy nació en el seno de una de las familias más importantes de Estados Unidos. Es la hija mayor del político y tiene un hermano menor, Robert “Bobby” Kennedy III y otros cuatro hermanos de parte de su papá: Conor, Kyra, William Finn y Aidan. La mujer lleva el nombre de su tía abuela, aunque a diferencia de ella y de varios de sus parientes, no se dedica a la política.

De joven decidió escapar de la tradición familiar y perseguir una carrera en el mundo del arte, más específicamente como actriz. Si bien no ha tenido grandes roles en Hollywood, ha participado en series como Curb Your Enthusiasm y Newsroom, incluso apareció como ella misma en un episodio de Gossip Girl. “Espero que algún día la gente venga a verme por algo que no tenga que ver con mi apellido”, dijo hace un tiempo durante una entrevista, tratando de ganarse un lugar en el mundo por sí misma.

Kick estudió en la Universidad de Stanford, en donde se graduó en historia y teatro. Durante su estancia en la facultad, también participó de varias aventuras, como escalar el Monte Kilimanjaro con Jessica Biel y practicar rafting en el Gran Cañón como parte de la grabación de una película IMAX en 3D. Tras recibirse, continuó sus estudios de actuación en el Lee Strasberg Institute de West Hollywood.

Además de su trabajo delante de cámaras, Kick es una activista que comparte la pasión de su padre por los “problemas del agua”, participando en conferencias y debates. Entre 2013 y 2014, estuvo relacionada sentimentalmente con Harper Simon, el hijo de Paul Simon. Después de este romance salió con el multimillonario Matthew Mellon durante unos meses, hasta su muerte en 2018, a los 54 años. En ese momento, el representante de Kick dijo a People que la joven estaba “desconsolada y conmocionada porque no lo vio venir. Está devastada y no hará comentarios”.

El divorcio de Affleck y Lopez

Lopez y Affleck se casaron en julio de 2022 en Las Vegas, en lo que se convirtió en una de las segundas vueltas más celebradas en el mundo del espectáculo: a comienzos de 2000 tuvieron una relación que terminó justo antes de pasar por el altar, en 2004. Ese mismo año, ella se casó con el cantante Marc Anthony y la pareja tuvo a los mellizos Maximilian y Emme, hoy de 16 años. El fin del matrimonio llegó en 2014. Affleck, por su lado, estuvo casado con Jennifer Garner entre 2008 y 2018 y juntos tuvieron a Violet, de 18 años; Seraphina, de 15 y Samuel, de 11.

Hace unos días, Lopez, de 55 años, pidió el divorcio en una corte de Los Ángeles sin la intervención de un abogado. Lo hizo el mismo día en el que hubiera cumplido dos años de casada. Según los documentos, la actriz indicó que la fecha de separación fue el 26 de abril de este año. Ahora, la expareja se enfrenta a una pelea de divorcio, ya que antes de pasar por el altar no firmaron ningún acuerdo prenupcial. Según se estima, habría una fortuna de más de 400 millones de dólares en juego y una mansión que compraron en común, la cual está valuada en 60 millones.

LA NACION