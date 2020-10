Benjamín Rojas se metió en la pelea entre Nicolás Vázquez y Stéfano De Gregorio Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2020 • 10:52

Un nuevo protagonista se sumó al duelo discursivo que protagonizaron Stéfano "Yeyo" De Gregorio y Nicolás Vázquez por una vieja pelea con Agustín Sierra. Se trata de Benjamín Rojas, excompañero de los dos actores en la tira Casi Ángeles.

"Che ¿por qué no se dejan de romper los huevos con Nicolás Vázquez? Una de las pocas personas de este medio que te ayuda. Que siempre ofrece su mano cuando tenés un quilombo sin cuestionar quien sos", publicó en Twitter el actor de Chiquititas y Rebelde Way. "Memoria muchachos ME MO RIA. Es lo único que nos da don de gente. No se olviden", finalizó, y luego se encargó de retuitear los mensajes que apoyaban a Nico Vázquez en la pelea.

El inesperado escándalo comenzó el jueves por la noche, cuando Agustín "Cachete" Sierra compartió la gala de a tres en el Cantando 2020 junto a Rochi Igarzábal, su antigua compañera de Casi Ángeles. Sierra e Igarzábal recordaron las canciones de la tira, pero además recibieron un video de sus excompañeros, entre ellos Nico Vázquez, quien expresó: "Espero que llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! ¡Vamos Inbal! Lo mejor para ustedes".

Luego de este mensaje, "Yeyo" de Gregorio reaccionó en Twitter. "El 'vamos Cachete' del caretón ese lo fue todo. Mamá cómo les gusta el show", escribió el actor.

Y agregó: "No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón, pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: 'Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado".

Cuando parecía que el enfrentamiento había acabado, de Gregorio insistió: "Yo me crié en un barrio muy humilde y siempre me gané las cosas laburando, en familia y con respeto. Casi 20 años en esta carrera y nunca me pelee con nadie, pero tengo una diferencia, no le tengo miedo al no tener trabajo. Ese miedo no existe. Confíen en ustedes".

Hasta entonces, Vázquez no se había pronunciado sobre el tema, pero decidió responder. "No pensaba contestarte porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue 'no te recomiendo más') en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus", argumentó Vázquez.

"Pelea que jamás voy a hacer pública para no exponerlo a él y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos. A Agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado", añadió el actor, y concluyó: "Recibirías demasiados insultos si yo hablo. Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias...".