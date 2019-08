Benjamín Vicuña contó cómo es su relación actual con Pampita.

El amor después del amor: la buena relación entre Benjamín Vicuña y Pampita es conocida. Si bien durante diez años fueron una de las parejas más queridas del espectáculo, mucho agua pasó bajo el puente y ellos se separaron. Pero siguieron manteniendo buenas migas por el bienestar de sus hijos.

A casi cuatro años de su separación, Benjamín y Pampita lograron una armonía familiar. Al menos eso es lo que dicen. "Todo aquel que haya pasado por una separación sabe que uno atraviesa diferentes etapas. Obviamente que todos buscamos lo mejor para los chicos: el diálogo, que la familia perdure independientemente de las formas", dijo el actor en una entrevista.

Hace unos meses, Pampita había hablado de su relación con la China Suárez, la actual de su exesposo. "Mis hijos se crían en dos casas, en una está Benjamín con Eugenia y en la otra estoy yo, y todos priorizamos que puedan vivir bien en los dos lados. Somos los adultos, la prioridad son ellos. Todo lo que pasa alrededor mediático tiene que ver con nuestro trabajo", dijo la actriz.

Durante los últimos días, la vida amorosa de Pampita fue protagonista en todos los portales. A partir de la frase de Ángel de Brito "Sabés que me parece que a Pampita le gustás", que daba a entender que a la modelo se le iluminaban los ojos cada vez que Nico Occhiato salía a la pista de ShowMatch, se generó un gran revuelo en los medios y, aunque los protagonistas de este rumor lo desmitieron una y otra vez, las especulaciones tomaron cada vez más fuerza. "Gracias Ángel. Me generaste previa, programa y portales de la nada con lo que tiraste. Me mato de risa con todo lo que se armó", le dijo Carolina Ardohain a De Brito esta mañana en un móvil de LAM.

Luego, la conductora de NET TV habló sobre su percepción del encuentro que ayer mantuvo con Occhiato en su programa: "Fue genial. Nico es un chico muy educado, correcto y tiene muy buena onda. Mis panelistas estaban muertas de amor", confesó entre risas. Tras explicar una y mil veces sus razones por las cuales no saldría con el ex de Flor Vigna "es demasiado joven", Pampita contó que tiene que tener un hombre para conquistarla.

"Si su edad empieza con 2 es imposible; no tengo tema de conversación. Tiene que tener arriba de treinta y pico. Ser buena persona, tener buen corazón y buenos sentimientos. Además, que trabaje; me gusta poder admirar a mi pareja por lo que hace". Muy enamoradiza, la modelo aclaró que no le gusta el touch and go y habló sobre su momento personal: "Estoy sola, me gusta estar sola. Soy muy feliz con lo que tengo: mi trabajo, los chicos, mi familia y mi grupo de amigos que siempre me acompaña en todo. Tampoco quiero salir con cualquiera. Tengo que estar muy segura para estar con alguien".